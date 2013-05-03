Vatikan'da ilk kez iki papa bir arada yaşamaya başladı

Katolik aleminin şubat ayında kendi rızasıyla görevinden feragat ederek, 600 yıl sonra bir ilke imza atan eski ruhani lideri 16. Benediktus, Vatikan'da kendisine tahsis edilen manastıra taşındı. Böylece halef ve selef Papa, tarihte ilk kez Kutsal Makam'da bir arada yaşayacak.

Yaşının ilerlemesini gerekçe göstererek aldığı kararın ardından, katoliklerin merkezi Vatikan'da birçok ilke yol açan 16. Benediktus (Joseph Ratzinger), geçici olarak yerleştiği Roma'ya bağlı Castel Gandolfo kasabasındaki papalık yazlık sarayından Vatikan'a taşındı. Bir helikopterle yeni ikametgahına gelen 86 yaşındaki Emerit (emekli) papa, 2 aydır kendisi için restore edilen, Vatikan Bahçeleri'nde yer alan Mater Ecclesiae Manastırı'na yerleşti. 16. Benediktus'u helikopterden inerken halefi Papa Francesco karşıladı. Mart ayında bir araya gelerek, tarihi bir görüntü ortaya koyan ve iki aydır da sık sık telefonla görüşen iki din adamı, kucaklaştıktan sonra söz konusu manastırın şapelinde birlikte dua etti.

Esma Çakır'ın Doğan Haber Ajansın'da yer alan habere göre, Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Papa Francesco, 16. Benediktus'a çok samimi ve kardeşçe bir karşılamada bulundu. Ayrıca 16. Benediktus'un sağlık durumunun da iyi olduğu kaydedildi.

Sebze bahçesi de var

16. Benediktus'a manastırdaki yaşamında, eski kişisel sekreteri ve halihazırda Papalık Şehir Devleti Valisi olan Monsenyör Georg Gaenswein ile 4 hizmetlinin eşlik edeceği açıklandı. Yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen 4 katlı Mater Ecclesiae Manastırı, 450 metrekare bir alana ve 12 odaya sahip. Manastırda, bir şapel ve kütüphanenin yanı sıra büyük bir sebze bahçesi de var. Burada domates, biber, kabak, lahana, limon ve portakal yetiştirildiği belirtildi.

7 yıl 10 aylık bir görev süresinin ardından 28 Şubat'ta bundan feragat eden 16. Benediktus, Katolik Kilisesi tarihinde ilklerin yaşanmasına neden oldu. Kendisinden sonra seçilen Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio, 1200 yıldır Avrupa dışından, Amerika kıtasından seçilen ve Cizvit tarikatına mensup ilk Papa olmuştu.