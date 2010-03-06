Vatikan’da eşcinsel seks skandalı

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Katolik dünyasının kalbi konumundaki Vatikan, alışılmadık bir seks skandalıyla çalkalanıyor. Bir koro üyesinin, Papa’nın mabeyincisi Angelo Balducci için erkek fahişe ayarladığı ortaya çıktı. Koro üyesi atılırken, Balducci’nin avukatı, “Bu müvekkilimin özel hayatını ilgilendirir” dedi.Papa 16. Benedictus’un maiyetinde patlayan skandal, Angelo Balducci’nin bir yolsuzluk soruşturması sırasında dinlemeye takılmasıyla ortaya çıktı. Polisin yaptığı telefon dinlemesinde, Balducci, Vatikan’da koro üyesi olan Thomas Chinedu Ehiem’den istediği adamın fiziksel özellikleri üzerine pazarlık yaparken yakalandı. İngiliz Guardian gazetesi, dinleme kayıtlarına dayanarak Balducci için aralarında papaz olmak için eğitim gören birinin de olduğu çok sayıda fahişe ayarlandığını öne sürdü.Evli olan Balducci’nin özel hayatı hakkındaki şok iddialar Vatikan’da büyük utanca neden olurken resmi bir açıklama yapılmadı. Balducci, 1995’ten beri çok prestijli bir görev olan Papalık’ın tören teşrifatçılarından biri olmanın yanı sıra, Kilisenin dünya çapındaki misyonerlik faaliyetleri için danışmanık da yapıyordu.Dinlemeye takılan görüşmede Ehiem, Balducci’ye, “Aradığını provadayken gördüm” diyor ve “2 metre boyunda...97 kilo...33 yaşında, tamamen aktif” diye tarif ettiği birini öneriyor. Kayıtlarda 2008’de 5 aylık bir dönem boyunca Eihem’in Balducci’ye aralarında “iki esmer Kübalı delikanlı”, Napolili eski bir model ve Roma’dan bir rugby oyuncusunun da olduğu 10 kontak ayarladığı yer aldı. Balducci’nin avukatı “...bu iddialar doğruysa müvekkilimin özel hayatını ilgilendirir. Davayla ilgisi olmayan bu kayıtların ortalığa yayılması bir ayıptır” dedi.