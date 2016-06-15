Vatikan'da ASALA'nın öldürdüğü Büyükelçi Taha Carım için anma töreni düzenlendi

ASALA üyesi tarafından 1977 yılında Roma’da öldürülen Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, yine bu kentte anıldı. Törende Kur’an-ı Kerim’den ayetler ile ezan okunmasının ardından konuklara iftar yemeği de ikram edildi. Anma töreni İtalya’nın başkenti Roma’da Vatikan’a ait görkemli saraylardan biri olan ve Rönesans döneminde inşa edilen Cancelleria’da dün akşam gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Mehmet Paçacı’nın ev sahipliğinde yapılan anma törenine, Vatikan nezdinde görev yapan bazı misyon şefleri, Vatikan Devletlerarası İlişkiler Kongregrasyonu (Dışişleri Bakanlığı) müsteşarlarından Monsenyör Michael Crotty ve Ortodoks Kilisesi merkez İtalya ve Malta Episkoposluğu Vekili Metropolit Simeone Catsinas’in de aralarında bulunduğu din adamları ile çok sayıda Türk ve İtalyan konuk katıldı.

Fresklerle bezeli salondaki sahneye birer Vatikan ve Türk bayrağı konulurken, öncelikle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından sırasıyla iki ülkenin milli marşları çalındı. Büyükelçi Mehmet Paçacı burada yaptığı konuşmada, seleflerinden Taha Carım’ın 9 Haziran 1977 tarihinde, Ermeni militanlar tarafından oluşturulan ASALA'nın bir üyesi tarafından Roma’daki ikametgahının önünde uğradığı silahlı saldırıda şehit edildiğini hatırlattı.

Prof. Paçacı, dönemin Katolik ruhani lideri Papa 6. Paul’un, bu olaydan 3 gün sonra Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda saldırıyı kınayan açıklamasından alıntı yaptı ve ardından Cancelleria Sarayı’nda Taha Carım’ın anılması için kendilerine imkan veren Vatikan otoritelerine teşekkür etti.

Daha sonra söz verilen Angola’nın Vatikan Büyükelçisi Armindo Fernandes do Espirito Santo Vieria ise, bir diplomatın şiddet eylemine maruz kalmasının asla doğru bulunamayacağını ifade ettik.

Paçacı: Davetliler programı çok anlamlı buldu

Daha sonra Almanya’nın Essen Kenti Din Hizmetleri Ataşeliği Din Görevlisi Selçuk Dönmez, Kur’an-ı Kerim’deki Ali İmran, İsra ve Yasin surelerinden ayetler okudu. Selçuk Dönmez’in akşam ezanını okuması ve kısa iftar duasının ardından konuklar, Türk mutfağından seçkilerin sunulduğu iftar yemeğine geçti.

Büyükelçi Mehmet Paçacı, etkinliğin sonunda Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, Taha Carım’ın şehit edilmesinden bu yana ilk defa Roma’da böyle bir anma töreni düzenlendiğini ve bunun da Ramazan ayına denk geldiğini söyleyerek, "Etkinliği iftar yemeğiyle birlikte yaptık, böylece şehidimizi anmış olduk. Katılan davetliler yaptığımız programı çok anlamlı buldular. Kendisine (Taha Carım) dualar gönderdik" dedi.

Papa Francesco’nun, 1915 Olayları’nın 100’üncü yılı münasebetiyle 12 Nisan 2015’te yönettiği ayinde "Yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı" ifadelerini kullanması üzerine Vatikan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler bozulmuştu. Bundan 10 ay sonra Vatikan tarafından yapılan bir açıklamada ASALA tarafından öldürülen Taha Carım da anılmış, bu gelişme Türkiye tarafından "müspet" bulununca diplomatik ilişkilerde düzelme kaydedilmişti. Böylece 12 Nisan 2015’te geri çağrılan Büyükelçi Mehmet Paçacı, Vatikan’daki görevine geri dönmüştü.