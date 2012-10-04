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Dünya

Vatikan'da 30 saat süren sıra dışı eylem sona erdi

İtalyan iş adamı, Aziz Pietrus Bazilikası'na çıkarak, İtalya Başbakanı Monti ve AB'yi protesto etti

04 Ekim 2012 12:55

Vatikan'ın ünlü Aziz Pietrus Bazilikası'nın kubbesine çıkarak, teknokrat Mario Monti liderliğindeki hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden İtalyan işadamı Marcello Di Finzio, dün başladığı ilginç eylemini yaklaşık 30 saatin ardından sonlandırdı.

47 yaşındaki Triesteli işadamı, dün akşam saat 17.00 sularında, güvenlik noktalarından sorun yaşamadan geçerek yaklaşık 130 metre yükseklikteki kubbenin zirvesine ulaşmış ve burada kubbenin Aziz Pietrus Meydanı'na bakan ön yüzeyindeki bir pencereye inerek, ''Yardım edin! Monti'ye yeter! Avrupa Birliği'ne yeter! Çok ulusluğa yeter! Bunlar bizi öldürüyor. Kalkınma mı? Bu bir sosyal kıyım'' yazılı döviz açmıştı.

Di Finzio'nun eylemi, kubbeden inmeyi kabul etmesiyle son buldu.

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