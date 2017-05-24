Vatikan’da 30 dakikalık görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Filistin ziyaretleri sonrası Vatikan'a geçti ve Papa Françesko ile 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi takip eden basın mensupları, Trump'ın kendini tanıtarak Papa'ya "teşekkür ettiğini” ve "tanışmaktan onur duyduğunu” söylediğini aktardı.

Papa ve Trump, basına poz verdikten sonra görüşme yapmak üzere ayrıldı. Otuz dakika süren görüşmenin ardından Trump, delegasyonunda bulunan kişileri Papa Françesko'ya tanıttı. Daha sonra eşi Melania, kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner ile yeniden basına poz verdiler.

Papa Françesko ve Melania Trump'ın tokalaşmaları sırasında, Papa'nın First Lady'ye "Ona yemek için ne veriyorsun?” diye sorduğu, Melania Trump'ın da "Pizza” yanıtını verdiği aktarıldı

Kürtaj yasağında birleşiyorlar

Papa ve Trump; göçten, kontrolsüz kapitalizm ve iklim değişikliğine kadar pek çok konuda zıt fikirlere sahip. Ayrıca idam cezası ve silah ticareti konusunda da farklı görüşlere sahip oldukları biliniyor ancak kürtajın yasaklanması konusunda hemfikirler.

Papa Françesko ve Trump, Trump'ın seçim kampanyası sırasında birçok kez karşı karşıya gelmişti.

Seçim kampanyaları sırasında bir açıklama yapan Trump, IŞİD'in Vatikan'a olası bir saldırısına atıfla "Eğer bir gün olursa, Papa sadece Donald Trump'ın başkan olmasını dileyecek ve bunun için dua edecektir” demişti. Ancak yine de ABD Başkanı daha önce Papa'ya olan hayranlığını dile getirmişti. Trump, 2013 yılında attığı tweet'te, "Yeni Papa, aynı benim gibi mütevazı bir adam. Belki de bu yüzden onu çok seviyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Papa Françesko da bu ay başında yaptığı bir açıklamada, "eski televizyon ünlüsünü dinlemeden yargılamayacağını” söylemişti.

"Milyarlara umut ve hoşgörü mesajı getirdi”

Trump, başkan olarak gerçekleştirdiği ilk yurt dışı turu kapsamında Vatikan'a gitti. İlk olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Trump daha sonra İsrail ve Filistin'de görüşmelerde bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı HR McMaster, "Hiçbir başkan daha önce Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların yurtlarını ve kutsal yerlerini tek bir seyahatte ziyaret etmedi” şeklinde konuştu. McMaster, Trump'ı "milyarlara hoşgörü ve umut mesajı getiren biri olarak” nitelendirdi.

Trump ve berbaberindeki heyet, öğleden sonra AB ve NATO yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere Brüksel'e geçecek. Perşembe akşamı ise Cuma ve Cumartesi günleri Sicilya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılmak için yeniden İtalya'ya geçecek.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP, BS/CÖ