Vatikan'a karşı sübyancılık davasının yolu açıldı

ABD'de bir mahkeme, Vatikan aleyhinde dava açılabileceğine karar verdi.



Oregon eyaletinin Portland kentindeki 9. istinaf mahkemesi, 40 yıl kadar önce ilk gençlik çağlarında rahip Andrew Ronan tarafından defalarca taciz edildiği iddiasıyla dava açan ve Vatikan'ı rahibin yaptıklarını görmemezlikten gelmekle suçlayan "John Doe" takma isimli davacının, Vatikan hakkında dava açabileceğine hükmetti.



Davacı avukatlarından biri, "mahkeme kararı, Katolik rahiplerinin tacizine uğrayanlara Vatikan'ı mahkemeye verme imkanı sağlıyor" dedi.



Konu, Amerikan mahkemesinin önüne 7 sene önce gelmişti. Kimliği açıklanmayan ve dosyada "John Doe" olarak bilinen davacı, rahip Ronan aleyhinde cinsel taciz davası açmıştı.



Rahip Ronan, genç erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmesine rağmen, Vatikan tarafından İrlanda ve ABD'de iki kiliseye tayin edilmişti.



Vatikan, egemen devlet olarak Amerikan yasaları karşısında dokunulmazlığı bulunduğunu öne sürüyor ve kendisi aleyhinde dava açılamayacağını iddia ediyordu.



Amerikalı yargıçlar ise, "John Doe" davasının istisna teşkil ettiğine vurgu yaptı.



Avukat, kararın, "sorunun yukarlardan kaynaklandığını gösterdiğini" belirtti ve şimdi Vatikan'ın, bu kararı Yüksek Mahkemede temyiz etmesini beklediğini söyledi.



ABD'de 90'lı yıllardan bu yana binlerce gencin Katolik rahiplerin cinsel taciz ve istismarına maruz kaldığı ortaya çıkmış bulunuyor. Bu suçlar, 2007'de Katolik kurumlarının 615 milyon dolar tazminat ödemesine yol açmıştı.



