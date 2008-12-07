Vatikan'a gay kuşatması

İtalya'da bir grup gay, Vatikan'ı BM'de gündeme getirdiği, ‘homoseksüelliğin suç kapsamından çıkartılması' yönündeki öneriye karşı izlediği tutum nedeniyle protesto etti.



İtalya Gay Derneği ‘ARCİGAY', İtalya Lezbiyenler Derneği ARCİLEZBİCA, İnsan Hakları Derneği Çerti Diritti tarafından organize edilen gösteri yürüyüşüne, dünyanın ilk transeksüel milletvekili olma özelliğini taşıyan eski vekil Vladimir Luxuria da katıldı.



Siyasi arenadan sadece İtalyan Radikalleri Partisi temsilcilerinin bulunduğu yürüyüşte, ellerinde mumlarla bazı ülkelerde homoseksüelliğin ölüm cezasıyla cezalandırıldığına gönderme yapan katılımcılar boyunlarına geçirdikleri iplerle slogan attı.



Yaklaşık 500 gösterici, ‘Kilise gaylerin yok olmasını istiyor', ‘Homoseksüellik suç değil', ‘Gay vergi ödüyor, neden Vatikan vergi ödemiyor', ‘Vatikan'a Hayır, Taliban'a hayır' sloganlarıyla 12'nci Pio Meydanı'na kadar yürüdü.



Geçen hafta ‘Ünlüler Adası' yarışma programını kazandığını hatırlatan eski vekil Vladimir Luxuria, “İmkansız gibi gelse de, İtalya'da bir transeksüel televizyon programında kazanan taraf olmasına karşın, aynı anda başka ülkelerde homoseksüeller öldürülüyor“ diye konuştu.



Luxuria ayrıca, “Papa ile görüşmek, yüz yüze konuşmak iyi olurdu. Sonuçta Papa, yaptıkları tartışmalı olan birçok devlet başkanıyla görüştü. Homoseksüeller onlardan daha kötü değil“ dedi. (DHA)

