Vatikan'a bağlı üniversitede şeytan çıkarma kursu

Katoliklerin dini lideri Papa Francesco'nun sık sık şeytandan söz etmesinin dünya genelinde şeytan çıkarma taleplerini ve bu işle görevli din adamı sayısını artırdığı belirtildi.

Roma'da bulunan, Vatikan'a bağlı Regina Apostolorum Üniversitesi'nde 13-18 Nisan tarihleri arasında, "Şeytan çıkarma ve özgürleştirme duası" adlı bir kurs düzenlendi. Rahiplerin yanı sıra doktor, psikolog, öğretmen gibi farklı mesleklerden insanların da katıldığı kursta şeytan çıkarma, büyü, satanizm, okültizm gibi birçok konuda dersler verildi.

Kursa katılan yaklaşık 160 kişiye, fiziksel ya da psikolojik rahatsızlıklarla "şeytan tarafından ele geçirilme" vakaları arasındaki farklar öğretildi.

Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'de yayımlanan haberine göre, seleflerinin aksine, şeytanın adını sıklıkla anan Papa Francesco sayesinde, son yıllarda şeytan çıkarma talebiyle kiliseye başvuranların sayısının arttığı da belirtildi. Özellikle İtalya, İspanya, Meksika gibi ülkelerde bu talepleri karşılamak için şeytan çıkarma konusunda yetkili din adamı sayısı artırıldı. İtalya'nın başkenti Roma'daki kiliselerde şeytan çıkarma yetkisi olan din adamı sayısı 5'ten 10'a, Milano'dakiler ise 5'ten 12'ye çıkarıldı.

Sık sık şeytanın eylemlerine ve baştan çıkarmalarına karşı uyarılarda bulunan Papa Francesco, geçen yıl Cadılar Bayramı öncesinde yaptığı bir açıklamada da "Yeni nesiller, şeytanın mitolojik bir figür olduğuna, kötülüğün bir temsili olduğuna inandırılmış. Ama şeytan vardır ve onunla savaşmamız gerekir" demişti. 2013 yılında da Papa Francesco'nun hasta bir adama şeytan çıkarma duası okuduğu iddia edilmişti.

Roma'daki şeytan çıkarma kursunu düzenleyen Istituto Sacerdos (Rahip Enstitüsü) Müdürü Pedro Barrajon, kursa gösterilen yoğun ilginin, "şeytanın dünyadaki eylemleri hakkındaki farkındalığın artmasından" kaynaklandığını söyledi.

Meksikalı şeytan çıkarma uzmanı rahip Cesare Truqui de, "Papa Francesco sık sık şeytandan bahsediyor ve bu kesinlikle şeytan çıkarma konusundaki farkındalığı artırdı" dedi.

Papa'nın etkisi

İtalya'nın Sicilya adasının başkenti Palermo'dan şeytan çıkarıcı peder Benigno Palilla ise, ezoterizm, okültizm, satanizm gibi akımların gençler arasında yayıldığını öne sürerek din adamlarının bu konularla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Şeytan çıkarma kursunda konuşan Ferrara-Comacchio Başpiskoposu Luigi Neri ise, "günümüzde yaşanan değer kaybı krizinin temelinde 1968 hareketlerinin yattığını" öne sürdü. Neri, "Gençlerimizi etkileyen her kötülüğün kaynağı olan 1968'de, 'yasaklamak yasaktır' deniliyordu. Gençlere yönelik riskler tam da buradan, bu serbestlikten geliyor" dedi.