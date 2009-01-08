Vatikan yetkilisi: Gazze toplama kampı

* Vatikan'ın "Adalet ve Barış Konseyi" Başkanı Kardinal Renato Martino, "Gazze'nin büyük bir toplama kampı olduğu" şeklindeki açıklamasında İsrail karşıtı bir şey bulunmadığını söyledi.



* Kardinal Martino, dün bir demecinde, "Savunmasız insanlar her zaman bedel ödeyenlerdendir. Gazze'deki duruma bakın, giderek daha fazla, büyük bir toplama kampı haline geliyor" demişti.



Kardinal Martino, dünkü sözlerine İsrail'in, "Kardinal, Hamas propagandasından alınmış ifadeler kullandı" şeklindeki tepkisi üzerine şunları kaydetti: "Bazı suçlamalar bana dokunmuyor. Sözlerimde İsrail karşıtı olarak yorumlanabilecek bir şey yok. Ben, orada yaşayan insanların yaşam koşullarına bakılmasını söyledim. Aşılması zor bir duvarla çevrili olarak yaşamak zor. Koşullar insani saygınlığa ters. Bu günlerde orada olan bitenler korkutuyor."



Kardinal Martino, "İsrail'in kendini savunma hakkı elbette mevcut ve Hamas bunu hesaba katmalı. Bir karıncayı bile saptamaya olanak sağlayan teknoloji olup da bu kadar çocuk ölürse, BM okulları bombalanırsa buna ne demek gerek" ifadesini kullandı.



Hamas'ın İsrail'e saldırılarını da kınadığını ifade eden Kardinal, bununla birlikte Hamas'ın bütün Filistinlileri temsil etmediğini de belirtti.



"Hamas'ı savunmuyorum. Bir Filistin devleti istiyorlarsa o zaman izledikleri yolun yanlış olduğunu anlamalılar" diyen Kardinal, ayrıca Milano'da İsrail saldırılarını protesto gösterilerinde İsrail bayrakları yakılması gibi "nefret ifadesi hareketleri" de kınadığını söyledi.



Bölgede bir uluslararası gücün gerekli olduğunu da belirten Kardinal Martino, sözlerini, "İsrail'in barış içinde yaşama, Filistinlilerin de kendi devletlerine sahip olma hakkı var" diye tamamladı.



