Vatikan soruyor: Diğer gezegenlerde hayat var mı?

Vatikan, beş günlük ‘çalışma haftası’ kapsamında düzenlenen ve dünyanın dört yanından gelen bilim insanlarının katıldığı astrobiyoloji konulu toplantıda ‘Diğer gezegenlerde hayat var mı?’ sorusunun yanıtını aradı.



“Hayatın kökeni ve Dünya’dan başka gezegenlerde hayat olup olmadığı konuları ciddi şekilde göz önünde tutulmayı hak ediyor” diyen Papalık baş astronomu Jose Gabriel Funes, uluslararası astronomi yılı dolayısıyla Vatikan Bilimler Akademisi’nin çağrısı üzerine düzenlenen ve 30 kadar araştırmacı, astrolog, biyolog, fizikçi, jeolog ve kimyacının katıldığı toplantıda yer alanların uzman kişiler olduklarını ve onlara dini görüşlerinin sorulmadığını söyledi.

Arizona Üniversitesi Astronomi Bölümü’nden Prof. Dr. Chris Impey, birkaç yıl, on veya bir insan yaşamı süresi içinde, güneş sistemi veya dışında yaşam biçimlerinin bulunacağına inancının tam olduğunu söyledi. Parisli astrofizikçi Athena Coustenis de güneş sisteminde yaşam izi bulma şansının dışarıda bulmaktan daha fazla olduğunu savundu.