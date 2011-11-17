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Dünya

Vatikan 'Papa'yla imam'ın öpüşmesine izin vermedi!

Benetton, Vatikan devreye girince Papa'yı Mısırlı bir imamla öpüşürken gösteren fotomontojı reklam kampanyasından çıkardı.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Benetton, Vatikan devreye girince Papa'yı Mısırlı bir imamla öpüşürken gösteren fotomontojı reklam kampanyasından çıkardı.



İtalyan giyim şirketi Benetton, Vatikan'ın baskısıyla, Papa 16. Benediktus'u Mısırlı imam Ahmed Mohamed el-Tayip'le dudaklarından öperken gösteren bir fotomontajı kampanyasından kaldırmak zorunda kaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, fotoğrafın inananların hassasiyetini yaralamış olmasından üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu kampanyanın amacının her türlü biçimdeki nefret kültürüyle özel olarak mücadele etmek olduğunu hatırlatırız" ifadesi kullanıldı.

Benetton firmasının kampanyasında, Nicolas Sarkozy ile Angela Merkel ve Mahmud Abbas ile Binyamin Netanyahu birbirlerine sevgi dolu öpücükler verirken gösteren fotomontajlar da bulunuyor.

Benetton'un kampanyasından diğer fotoğraflar:












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