Vatikan 'Papa'yla imam'ın öpüşmesine izin vermedi!

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İtalyan giyim şirketi Benetton, Vatikan'ın baskısıyla, Papa 16. Benediktus'u Mısırlı imam Ahmed Mohamed el-Tayip'le dudaklarından öperken gösteren bir fotomontajı kampanyasından kaldırmak zorunda kaldı.Şirketten yapılan açıklamada, fotoğrafın inananların hassasiyetini yaralamış olmasından üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu kampanyanın amacının her türlü biçimdeki nefret kültürüyle özel olarak mücadele etmek olduğunu hatırlatırız" ifadesi kullanıldı.Benetton firmasının kampanyasında, Nicolas Sarkozy ile Angela Merkel ve Mahmud Abbas ile Binyamin Netanyahu birbirlerine sevgi dolu öpücükler verirken gösteren fotomontajlar da bulunuyor.Benetton'un kampanyasından diğer fotoğraflar: