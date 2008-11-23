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Dünya

Vatikan, Lennon'ı affetti

Vatikan, 1966'da 'Hz. İsa'dan daha popüler olduklarını' söyleyerek Hıristiyan aleminin tepkisini çeken Beatles'in solisti Lennon'ı affetti.

23 Kasım 2008 02:00

Vatikan, 1966'da 'Hazreti İsa'dan daha popüler olduklarını' söyleyerek Hıristiyan aleminin tepkisini çeken Beatles grubunun solisti John Lennon'ı affetti.

Vatikan'ın resmi gazetesi L'Ossevatore Romano, grubun ünlü albümlerinden 'White Album'ün 40. yılı sebebiyle yayınladığı haberde, Lennon'ın Mart 1966'da yaptığı açıklamaların mazur görüldüğünü kaydetti.

Albümün 'sihirli bir müzik antolojisi' olduğunu vurgulayan gazete, Beatles'ı Hazreti İsa'dan daha popüler gördüğünü söyleyerek şimşekleri üzerine çeken Lennon'ın dönemin etkisiyle böyle bir söz sarfettiğini, zira kendisinin o zamanlar, beklenmedik başarılarının etkisi altında kalmış İngiliz orta sınıfına mensup bir genç olduğunu vurguladı.

Lennon açıklamasında Beatles'ın gençler arasında Hazreti İsa'dan daha popüler olduğunu söylemişti. Açıklamanın ardından dünyanın değişik köşelerindeki muhafazakâr Hıristiyanlar, grubun albümlerini yakmış ve grup elemanları bir süre ölüm tehditleri almıştı.

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