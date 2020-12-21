Vatikan: Koronavirüs aşıları manevi açıdan uygun

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Klinik yönden güvenli ve etkili olduğu gösterilen tüm aşıların manevi açıdan uygun olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, yoksul ülkelerin etkili aşılara ulaşmasının da "ahlaki bir yükümlülük" olduğu belirtildi.

Vatikan'ın açıklaması, koronavirüs aşılarının embriyonik hücrelerin klonlanması yardımıyla geliştirilmesine ilişkin soru işaretlerini giderme amacı taşıyor.

İnternette yayılan bazı yanlış bilgiler, aşının "kürtajla alınan bebeklerin dokularını içerdiği" söylentisini yayıyor. Vatikan, yaptığı açıklamayla dini gerekçelerle aşı olmayı reddedenleri de bilgilendirme amacı taşıyor.