Vatikan: Katolik Kilisesi eşcinsel evlilikleri kutlayamaz

T24 Dış Haberler

Vatikan, papazların ve diğer Katolik Kilisesi yetkililerinin eşcinsel evlilikleri "kutsayamayacağını", kutsasalar bile bunun "caiz" olmayacağını ifade etti.

Vatikan'ın İnanç Doktrini Cemaati (CDF) konuyla ilgili tartışmalara yönelik açıklamasında kilisenin böyle bir yetkisi olmadığını ifade etti.

CDF tarafından 7 farklı dilde yayınlanan iki sayfalık açıklamada Papa Francesco'nun da onayı yer aldı ve kilisenin gelecekte de bu evlilikleri kutsama yetkisi olmayacağı yazıldı.

Açıklamada kiliselerin kapısının eşcinsellere açık olsa da evliliklerinin kutsanamayacağı belirtildi.