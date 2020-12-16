Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi'ne cinsel saldırıdan ceza

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura , görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa'da 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Ventura'nın söz konusu 4 kişiye 13 bin Euro maddi tazminat ve 9 bin Euro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Aralarında Paris Belediyesi'nin eski çalışanlarının da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019'da kaldırılmıştı. Paris Savcılığı, Şubat 2019'da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.