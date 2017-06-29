Vatikan Hazinedarı'na taciz suçlaması

Avustralya Polisi, Katolik Kilisesi'nin üçüncü en üst düzey ismi olan Vatikan Hazinedarı Kardinal George Pell'e cinsel taciz suçlamaları yöneltti. Pell, 18 Temmuz'da mahkemeye çıkacak.

Polis yetkilisi Shane Patton Vatikan Hazinesi'nde görev yapan Kardinal Pell hakkında birden fazla kişi tarafından taciz iddiasında bulunulduğunu belirtti.

Suçlamaları reddeden Pell ise perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek "kişilik suikastına" uğradığını söyledi ve hakkındaki iddialara karşı mücadele etmek için Papa'nın onayıyla izne ayrıldığını açıkladı.

Kiliseden yapılan açıklamada "Kardinal Pell, doktorların tavsiyesi ve onayıyla, mümkün olduğunca kısa sürede Avustralya'ya geri dönecek. Duruşmanın yapılacağı ve suçlamalar karşısında kendisini savunacağı günü sabırsızlıkla bekliyor" dendi.

Victoria Polisi, Kardinal Pell'i geçen ay savcıların yaptığı tavsiye üzerine suçlamaya karar verdiklerini belirti. Polis Yetkilisi Patton "Cardinal Pell, birden çok şikayetçinin dile getirdiği birden çok suçlamaylla karşı karşıya" dedi.

İddiaların ayrıntıları açıklanmazken, Patton ayrıca soruşturmadaki "süreç ve işlemlerin" diğer soruşturmalardan farklı olmadığını söyledi ve "Kardinal Pell bu soruşturmadaki diğer herkes gibi muamele gördü" açıklamasında bulundu.

Kardinalin 18 Temmuz'da mahkemeye çıkacağı belirtildi. Kardinal geçen yıl Roma'da Avustralyalı dedektiflere gönüllü ifade vermişti.