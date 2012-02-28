Vatikan gizli arşivini açtı, Galilei davasının belgeleri sergilenecek

T24 - Vatikan önemli bir adım atarak ilk kez gizli arşivini sergileme kararı aldı. Vatikan'ın paha biçilmez gizli arşivi 1 Mart-9 Eylül tarihleri arasında Roma'da gezilebilecek.

Vatikan önemli bir adım atarak ilk kez gizli arşivini sergileme kararı aldı. Vatikan'ın paha biçilmez gizli arşivi 1 Mart-9 Eylül tarihleri arasında Roma'da gezilebilecek.

Vatikan'ın sergilemeye karar verdiği gizli belgeler arasında 12 yüzyıldan kalma mektup, dosya ve başarı belgelerinin yanı sıra Avusturya-Macaristan'ın tartışmalı Kraliçesi Sissi'nin el yazması belgeleri de bulunuyor.

Vatikan ayrıca "Dünya yuvarlaktır" dediği için ömür boyu ev hapsine mahkum ettiği ünlü düşünür Galileo Galilei'nin yargılandığı davanın belgelerini de sergileyecek. Vatikan geçtiğimiz yıllarda Galilei'den resmen "özür" dilemişti.

Vatikan bundan 130 yıl önce gizli arşivini bilim insanlarına açmıştı. Papa XII. Leo 1881 yılında gizli arşivin bilimsel araştırmalara açılması kararını almıştı. Papa XII. Leo, "Belgeleri bilim insanlarına ve kamuoyuna açmakta bir sakınca görmüyor ve korkmuyoruz" demişti.