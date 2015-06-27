Vatikan, Filistin'i tanıyan anlaşmayı imzaladı

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, Filistin topraklarındaki faaliyetleri ve yasal statüsüyle ilgili anlaşmayı, dün her iki tarafın dışişleri bakanları tarafından imzalandı.

Katolik aleminin ruhani merkezlerinden Vatikan'ın Filistin'i 'devlet' olarak tanıması anlamına gelen iki ülke arasındaki ilk resmi anlaşmada imzalar atıldı.

Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Vatikan’daki Papalık Sarayı’nda düzenlenen törende Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin anlaşmayı imzaladıkları bildirildi.

Anlaşmayla iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açmayı amaçlayan, temeli 15 Şubat 2000’de Vatikan ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında imzaya dayanan ve imzalanan metin, Vatikan’ın Filistin’i “devlet” statüsünde tanıması anlamına gelmesi ve bu yöndeki ilk resmi anlaşma olması bakımından tarihi bir önem taşıyor.

136 ülke tanıyor

Söz konusu anlaşmanın 8 ana başlıkta toplanan 32 maddeden oluştuğu, Filistin topraklarındaki Katolik Kilisesi’nin etkinliklerinden, bölgedeki barışçıl müzakerelere dayanan çözümü onayladığı ifade edildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın, iki ülkenin anayasal ya da iç mevzuattaki aşamaları tamamlamasının ardından karşılıklı bildirimleri takiben yürürlüğe gireceği belirtildi.

İmzalanan ve hazırlıkları iki ülke ortak komisyonu tarafından geçen ay tamamlanan ikili anlaşmanın, Vatikan’ın Filistin’i devlet olarak resmen tanıması anlamına gelip gelmediği sorusuna, Vatikan Sözcüsü Rahip Federico Lombardi, “Tabii ki bu bir tanıma” yanıtını vermişti. Vatikan, BM Genel Kurulu tarafından 2012 yılında Filistin devletinin tanınması yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştı.

İmzalanan anlaşmayla, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülke sayısı Vatikan ile 136’yı buldu.