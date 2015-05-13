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Dünya
Deutsche Welle

Vatikan Filistin devletini tanıdı

Vatikan'ın Filistin'i devlet olarak resmen tanıdığı bildirildi. Filistin devleti ibaresinin yer aldığı antlaşmanın kısa süre içinde imzalanması bekleniyor.

13 Mayıs 2015 21:34


Vatikan devletinin çarşamba günü son hali verilen ve imza bekleyen bir antlaşmada diplomatik ilişkilerin muhatabı olarak ‘Filistin Kurtuluş Örgütü’ ibaresini ‘Filistin devleti’ ile değiştirdiği bildirildi.

İki ‘devlet’ arasında ilişkilerin temellerinin belirlendiği antlaşmada İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüme dayalı bir barış arzusu da vurgulanıyor. Vatikan Dışişleri Bakanı Antoine Camillieri, Osservatore Romano gazetesine verdiği demeçte taslak metnin tüm diğer devletlerle imzalanan metinler gibi iki ‘devlet' arasındaki ilişkilerin dayandığı ilkeler ve işbirliğinin temel normlarını içerdiğini kaydetti.

Vatikan, 2012’de BM Genel Kurulu’nda Filistin’in devlet olarak tanınması yönünde çıkan kararı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. Papa birkaç hafta önce İsrail-Filistin müzakere sürecinde yaşanan durgunluğu eleştirmişti. Vatikan 2013 yılı sonundan bu yana ‘Filistin devleti’ ifadesini kullanıyor.

Abbas Vatikan yolcusu

'Devlet' ifadesinin resmileştirilmesi adımının Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas’ın cumartesi günü Vatikan’a yapacağı ziyaret öncesinde gelmesi dikkat çekti. Abbas, pazar günü iki Arap rahibenin azize ilan edilmesi vesilesiyle düzenlenecek törene katılacak.

19’uncu yüzyılda Osmanlı hakimiyeti döneminde yaşayan iki rahibe; Mariam Bawardy (1846-1878) ve Maria Alfonsina Danil Ghattas (1843-1929), Hristiyanlığın ilk dönemlerinden bu yana bölgeden azizlik unvanı almış ilk kişiler olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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