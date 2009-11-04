Vatikan devlet işlerine karıştı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) İtalya'da okul ve sınıflardaki çarmıha gerilmiş İsa figürlerini ve haçları din ve vicdan özgürlüğünü ihlal olarak değerlendirmesine Vatikan tepki gösterdi.



CnnTürk'ün haberine göre Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakanı) Kardinal Tarcisio Bertone, okullardan haç işaretlerinin kaldırılmasını öngören AİHM kararını derin üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Üçüncü binyıldaki bu Avrupa maalesef en değerli simgelerimizi elimizden alıp, bizlere sadece takkeyi bırakma eğiliminde. Bu gerçekten büyük bir kayıp. İnananlar ve inanmayanlar için, dinimizin simgelerini korumak için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor" dedi.



Kardinal Bertone, İtalyan hükümetinin AİHM kararını temyize taşımasını takdirle karşıladıklarını da kaydederek, "Diğer Avrupa hükümetlerinin de bu karara itiraz etmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.



Vatikan'ın önemli kurumlarından Hıristiyanlar Arası Birlik Kurulu Başkanı Kardinal Walter Kasper de "Hristiyanlar uyumamalı. AİHM'nin bu kararına karşı seslerini yükseltmeli. Bu saldırgan laiklik anlayışı, Hıristiyanların uyanıp seslerini yükseltmelerini sağlamalı" dedi.



Kasper, "Haç, biz Hıristiyanlar için dinsel simge olmakla birlikte, aynı zamanda kültürel bir semboldür. Başkalarını incitici bir simge olarak algılanamaz. AİHM, anlaşılması olanaksız bir karar almıştır. Karar, laikliğin değil bir ideolojinin ürünüdür. Çarmıha gerilmiş İsa figürünün kaldırılmasını istemek, hoşgörüden yoksun bir laikliğin göstergesidir" diye konuştu.