Vatikan'dan tarihi cinsel istismar raporu: Tacizci kardinal hakkındaki suçlamalar dikkate alınmadı

Vatikan tarafından yayımlanan bir raporda, üst düzey bir Katolik Kilisesi yetkilisinin hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına rağmen terfi ettirilmesinde, kurbanların iddialarının dikkate alınmamasının etkili olduğu kabul edildi.

Çocuk ve yetişkinlere cinsel taciz ve görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulunan eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick, Vatikan tarafından geçen yıl din adamlığından atılmıştı. Halen 90 yaşında olan McCarrick 2001-2006 yılları arasında, Katolik Kilisesi içinde ABD'deki en prestijli pozisyonlardan olan Washington Baspiskoposluğu görevini yürütmüştü.

Hakkındaki suçlamalara rağmen McCarrick'in nasıl cezasız kaldığı ve üst düzey görevlere atandığı ise Vatikan tarafından yapılan incelemelerin sonunda raporlandı. Dün yayımlanan rapora göre, McCarrick Washington Başpiskoposluğu'na atanmadan yaklaşık bir yıl önce gelen uyarıya rağmen, dönemin papası 2. Giovanni Paolo bu atamayı gerçekleştirme kararı aldı.

1999 yılında ABD'li kardinal John O'Connor, Papa 2. Giovanni Paolo'ya bir mektup yazarak bu atamaya karşı çıktı. Kardinal O'Connor, McCarrick hakkında 1980'lere kadar giden cinsel istismar iddialarının bulunduğunu belirtti ve bu nedenle terfi ettirilmesinin uygunsuz olacağı uyarısında bulundu.

Ancak Papa 2. Giovanni Paolo Kasım 2000'de McCarrick'i Washington Başpiskoposluğu'na getirdi.

Vatikan tarafından dün yayımlanan raporda, "McCarrick'in suçlamaları reddetmesine inanılması" sebebiyle bu atamanın gerçekleştiği belirtildi.

Bir sonraki Papa 16. Benedetto'nun da suçlamalarla ilgili soruşturma açılmasını, "çocuk tacizine ilişkin inandırıcı iddialar olmadığı" gerekçesiyle reddettiği kaydedildi.

461 sayfalık raporda, McCarrick hakkındaki suçlamalara dair "güvenilir kanıtların" 2017 yılına kadar ortaya çıkmadığı öne sürüldü.

Papa Francesco 2017 yılında, McCarrick hakkında 1970'lerde reşit olmayan bir erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla soruşturma açılması talimatı vermişti. Bu soruşturmanın sonunda suçlu bulunan McCarrick önce kardinallikten uzaklaştırılmış, geçen yıl da Katolik Kilisesi'nin dini kanunlarına göre en ağır cezalandırma biçimi olan din adamlığından atılma cezası almıştı.

Vatikan'ın "McCarrick Raporu'nu" dün açıklayan Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, "Bu raporu kurbanlar, aileleri, ABD ve evrensel çapta kilise için bu eylemlerin yol açtığı acılar için üzüntüyle yayımlıyoruz" dedi.

Papa Francesco: Kurbanların yanındayım

Rapor için ifadesine başvurulan kişiler arasında 2013'te istifa eden eski Papa 16. Benedetto ve şu anki Papa Francesco da bulunuyor. Papa Francesco'nun "evrensel kilisenin iyiliği için" raporun yayımlanmasını istediği belirtiliyor.

Papa Francesco bu sabah yaptığı bir konuşmada da McCarrick vakası ve rapora değindi.

Papa, "Dün, acı verici McCarrick vakasıyla ilgili rapor yayımlandı. Her istismar kurbanının yanında olduğumu ve kiliseden bu kötülüğü temizleme taahhüdümü yineliyorum" dedi.

Katolik din adamlarının cinsel taciz vakalarını takip eden BishopAccountability.org sitesinin yöneticilerinden Anne Barrett Doyle, Vatikan'ın McCarrick raporunu "Taciz kriziyle ilgili olarak bugüne kadar kilise tarafından yayımlanan en önemli belge" diye niteledi.

Öte yandan Doyle, tacizde bulunan din adamlarının hesap verebilmesi için somut adımlar atılması gerektiğine de dikkat çekti.

Rahiplerin Tacizine Uğrayanlar Ağı (SNAP) da, "Bu rapor doğru yönde atılmış bir adım" dedi. SNAP tarafından yapılan açıklamada da McCarrick gibi vakaların tekrarlanmaması için somut adımlar atılması çağrısı yapıldı.