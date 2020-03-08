Vatikan'dan Koronavirüs önlemi: Papa'nın pazar ayini online yapılacak

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) etkisinin Çin'den sonra en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya'da salgına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Geçen günlerde ilk vakanın görüldüğü Vatikan'da, Papa’nın Aziz Pietro meydanındaki geleneksel pazar ayini, virüs karşısındaki önlemler nedeniyle bir süre ‘online’ olarak yapılacak.

Dünya çapında 100 binden fazla insanın etkilendiği yeni tip Koronavirüs korku yaratmaya devam ediyor. 5 bin 883 vakanın görüldüğü İtalya'da 14 kent karantinaya alındı.

Roma’nın içinde bulunan Vatikan’da da geçen günlerde ilk kez vakaya rastlanırken, Papa Francis’in de hastalığa yakalandığı iddia edilmişti. İtalyan basını Papa’nın etkinliklerini iptal etmesi üzerine virüs testleri yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını yazmıştı.

Papa’nın Aziz Pietro meydanındaki geleneksel pazar ayini, virüs karşısındaki önlemler nedeniyle bir süre ‘online’ olarak yapılacak. İnternet üzerinden yayınlanacak ayine dışarıdan kimse alınmayacak.