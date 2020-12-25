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Dünya

Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı

25 Aralık 2020 00:52

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle erken düzenlendiği Noel ayinde yoksullar için yardım çağrısında bulundu.

Katolikler Noel Bayramı'nı kutlamaya başladı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nda Noel arifesinde ayin düzenlendi. Noel ayini, bazilikanın 7 bin kişilik kapasitesine rağmen Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle 200 kişinin katılımıyla ve katılımcıların yerel saatle 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına uyabilmeleri için alışılmış saatinden iki saat önce (TSİ 21.30) düzenlendi. Papa Francis Noel ayini mesajında yoksullara yardım çağrısında bulundu. Francis, "Merhametinin sefaletimizi dönüştürmesine izin verelim" ifadelerini kullandı.

Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel gecesinde ilahiler ve İncil’den mesajlar okundu.

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