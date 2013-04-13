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Dünya

Vatikan da akillerini seçiyor

Papa Franciscus, Vatikan'ın hükümeti olarak bilinen Curia Romana'da birtakım reformların yapılmasına yönelik çalışacak 8 kardinalden oluşan 'akil adamları' seçti

13 Nisan 2013 22:25

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'ın hükümeti olarak bilinen Curia Romana'da birtakım reformların yapılmasına yönelik çalışacak 8 kardinalden oluşan akil adamlar heyeti belirledi.

Vatikan Devlet Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Katolik alemin ruhani lideri Papa Franciscus'un belirlediği 8 kardinal ve grubun sekreteri konumundaki bir piskopostan oluşan 'akil adamlar' heyetinin, Papalık Nizamnamesi'nin Curia Romana ile ilgili bölümlerinin gözden geçirilmesi hususunda çalışacakları ve Papa'ya yardımcı olacakları bildirildi.

Açıklamada Papa Franciscus'un, 13 Mart 2013'te kendisinin seçimiyle sonuçlanan Konklav sürecinden (Papalık seçimi) önce toplanan Kardinaller Meclisi'nde alınan Papalık Nizamnamesi'nin Curia Romana ile ilgili bölümlerinin revize edilmesi tavsiyesinin ışığında böyle bir karar aldığı belirtildi.

Papa'nın belirlediği heyette, Vatikan Şehir Valisi Kardinal Giuseppe Bertello, Şilili Kardinal Francisco Javier Errazuriz Ossa, Bombay Başpiskoposu Kardinal Oswald Gracias, Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Kinşasa Başpiskoposu Kardinal Laurent Monsengwo Pasinya, Boston Başpiskoposu Kardinal Sean Patrick O'Malley O.F.M., Sydney Başpikoposu Kardinal George Pell, heyetin koordinatörü Tegucigalpa Başpiskoposu Kardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga ve sekreter İtalyan piskopos Marcello Semeraro bulunuyor.

Vatikan'ın akil adamlar heyetinin 1-3 Ekim 2013'te ilk kez bir araya geleceği, bu tarihe kadar ise Papa Franciscus'un heyette adı geçen kardinallerle görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Rahip Federico Lombardi de akil adamlar  heyetinin karar verici değil tavsiyeler verecek bir çalışma grubu olduğunu bildirdi.
 

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