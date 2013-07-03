Vatikan bankasında yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa

Vatikan banka müdürü ve yardımcısı, yolsuzluk ve sahtekârlık iddialarıyla üst düzey bir İtalyan din adamının tutuklanmasının ardından istifa etti.

İsitifalar, Vatikan'ın malî yönetim merkezinde görevli üst düzey din adamı Nunzio Scarano'nun para aklama ve zimmete para geçirme suçlamasıyla dört gün önce tıklayın tutuklanmasının ardından geldi.

Scrano ve diğer iki kişinin, kiliseye bağışlanan 20 milyon euro değerindeki çekleri şüpheli para havaleleriyle zimmete geçirdiğinden şüpheleniliyor.

28 Temmuz'da tutuklanan diğer iki kişinin İtalyan gizli servisinde görevli Giovanni Maria Zito ile borsa simsarcısı Giovanni Carenzio olduğu belirtiliyor.

Vatikan'ın açıklamasında, bankanın başkanı Ernst von Freyberg'in müdürlük görevini geçici olarak Cipriani'den devraldığı bildirildi.

Bankayı mali düzenlemelere uygun hale getirmek için risk sorumlusu da tayin edilecek.

Geçen hafta Papa Francis, onyıllar boyunca adı para aklama olaylarına karışan Vatikan bankasının faaliyetleriyle ilgili olarak bir iç soruşturma komisyonu kurmuştu.

Resmi adı Din İşleri olan banka, 114 çalışanı ve 5,4 milyar euro mal varlığı ile dünyanın en gizli işleyen kurumlarından biri olarak biliniyor.

Banka skandalının, Katolik Kilisesi'nin halka yakınlaşması sözüyle göreve gelen tıklayın Papa Francis ve Vatikan'ı zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.

BBCTürkçe