Vatikan bankasında milyarlarca Euroluk sahtekarlık girişimi

Adı sıklıkla yolsuzluk ve kara para aklama gibi skandallarla anılan Vatikan bankası IOR, bu kez de milyarlarca Euro tutarında bir sahtekârlık girişimine sahne oldu. İçinde milyarlarca Euro değerinde sahte bono bulunan bir bavulla Vatikan bankasına girmeye çalışan bir ABD ve bir Hollanda vatandaşı dün gözaltına alındı.



Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, isimleri açıklanmayan iki kişi, Vatikan’da görevli iki üst düzey din adamını tanıdıklarını söyleyerek güvenlikten geçmeye çalıştı. Ancak bu sırada davranışlarını şüpheli bulan Vatikan jandarması ve İtalyan mali polisi arama yapınca bavulun sahte bonolarla dolu olduğunu gördü. Zanlıların otelinde yapılan aramada da sahte pasaportlar ve belgeler bulundu.

Polis, iki zanlının sahte bonoları Vatikan bankası üzerinden uluslararası piyasalarda kullanmayı planladığını tahmin ediyor.

Vatikan bankası bir gün önce de, iki eski yöneticisinin 23 milyon Euro kara para aklamakla suçlanması yüzünden haberlere konu olmuştu.

'Bankanın sicili karanlık'

Resmi adı Din İşleri Enstitüsü (IOR) olan Vatikan bankası, karanlık bir sicile sahip.

IOR’un adının karıştığı en büyük skandallardan biri, baş hissedarı olduğu Ambrosiano Bankası’nın Sicilya mafyası için kara para aklamakla suçlanmasıydı.

Ambrosiano Bankası batarken, “Tanrı’nın bankeri” lakaplı başkanı Roberto Calvi de 1982’de Londra’da bir köprüye asılı halde bulunmuştu.

“Dünyanın en gizli bankası” olarak da anılan IOR, kara para aklama ve yolsuzluk skandallarına karışması nedeniyle başta AB olmak üzere uluslararası kurumların baskısı altındaydı.

Bankanın uluslararası denetime açılması ve şeffaflaşması yönündeki baskıların ardından Vatikan, bankayı uluslararası “temizlik” standartlarına getirme sözü vermişti.

Bu çerçevede Papa Francis, geçen şubat ayında bankanın denetlenmesi ve şeffaf hale getirilmesi için bir kurum oluşturmuştu.

Vatikan sözcüsü Peder Federico Lombardi, dünkü sahtekârlık girişiminin ortaya çıkarılmasının bu yeni tedbirler sayesinde mümkün olduğunu belirterek “Kontroller işe yarıyor” dedi.