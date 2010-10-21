-VATİKAN BANKASI'NDA KARA PARA SORUŞTURMASI ROMA (A.A) - 21.10.2010 - Vatikan Bankası'nın kara para aklama işleminde kullanıldığına ilişkin kuşkular güçlendi. Roma Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma raporunda, Din İşleri Enstitüsü (İOR) adı altında faaliyet gösteren Vatikan Bankası'nın diğer bankalarla yaptığı kimi transfer işlemlerinde AB ülkelerinde kara para aklamayı önlemeye yönelik kuralları çiğnediğini teyit etti. Soruşturma kapsamında, kara para aklama operasyonu kuşkusuyla İOR'dan JP Morgan Frankfurt ve Fucino bankalarına havale edilen 23 milyon Avroya geçen ay el koyan savcılık, yaklaşık 15 bankaya yapılmış 140 milyon Avro tutarındaki transfer işlemlerinin de mercek altına alınmasını kararlaştırdı. Raporda, kilise yetkilileri adına İOR'da açılmış kimi hesapların kara para aklamak için kullanılmış olabileceği ileri sürüldü. Raporda, 2008'den bu yana görevde olan İOR Başkanı Ettore Gotti Tedeschi ve de bankanın üst düzey yetkilisi Paolo Cipriani, kara para aklamayla mücadele kurallarını ihlal etmekle suçlandı. Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi, savcılık raporunu şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, İOR yetkililerinin her şeyi açıklayabileceklerini savundu. Yaklaşık 130 personelle çalışan İOR'un ana sermayesinin 5 milyar Avronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Müşterileri Vatikan çalışanları, kilise yetkilileri ve kimi özel kuruluşlardan oluşan ve de yıllık faiz oranları yüzde 4-12 arasında değişen İOR'daki cari hesap sayısının da 44 bin civarında olduğu belirtiliyor. Vatikan bankası İOR kara para aklama açısından en karanlık dönemini 1971-1989 arasında Kardinal Paul Marcinkus yönetiminde olduğu dönemde yaşamıştı. Kara para aklama operasyonlarının mimarı olan, İtalya'daki gizli örgütlerden biri olan P2 mason locasıyla ilişkileri saptanan, Ambrosiano Bankası'nın iflasında önemli bir rol oynayan Kardinal Marcinkus dokunulmazlığı nedeniyle yargılanamamıştı. ''Tanrı'nın Bankeri'' lakabıyla da tanınan Kardinal Marcinkus, 1997'ye kadar Vatikan'da kalmasının ardından ABD'ye yerleşmiş ve 2006'da Sun City'de sırlarıyla birlikte hayata veda etmişti.