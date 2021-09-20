Vatikan'a girişlerde Covid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi şartı

Vatikan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, aşı veya test yaptırmış ya da kısa süre öncesinde Covid-19'u atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasını, şehir devletinde çalışanlar ve tüm ziyaretçiler için zorunlu hale getirdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Vatikan Şehir Devleti'ne girişlerde 1 Ekim’den itibaren "Yeşil Geçiş" sertifikası şartı aranacağı bildirildi.

Açıklamada, "Yeşil Geçiş" belgesi olmayanların şehir devletine girişine izin verilmeyeceği, Vatikan'ın "Yeşil Geçiş" sertifikası haricinde, Avrupa Birliği (AB) ve başka ülkelerin "Yeşil Geçiş" belgesinin de kabul edileceği belirtildi.

Bu arada, Vatikan Devleti’ne ve müzelerine girişlerde çalışanlar ve tüm ziyaretçilere bu sertifikanın sorulacağı ve kontrollerin Vatikan Jandarması tarafından yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu yeni tedbirin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Vatikan Şehir Devleti Papalık Komisyonu Başkanlığı'ndan halk sağlığına yönelik talebi üzerine alındığı kaydedildi.

Kararnamede, ayinler için "Yeşil Geçiş" belgesi şartının aranmayacağı ancak sosyal mesafe ve maske kullanımının devam edeceği vurgulandı.

Vatikan'ın komşusu İtalya da ilk kez 6 Ağustos'ta yürürlüğe koyduğu "Yeşil Geçiş" sertifikasını, 16 Eylül'de kamu ve özel sektördeki yaklaşık 23 milyon çalışan için zorunlu hale getirerek, AB ülkeleri arasında bir ilke imza atmıştı.