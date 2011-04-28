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Dünya

VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETMEYECEK ŞAM (A.A)

28 Nisan 2011 10:21

-VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETMEYECEK ŞAM (A.A) - 28.04.2011 - Rusya'nın, Suriye'de bulunan vatandaşlarını ve Şam büyükelçilik çalışanlarını tahliye etmeyeceği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'nun haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir diplomat yaptığı açıklamada, "Suriye'deki vatandaşlarını ve Şam Büyükelçiliğini tahliye etmeyeceklerini" söyledi. Rus diplomatın, "tahliye için herhangi bir gerekçe olmadığını" söylediği kaydedildi. Rusya devlet televizyonda program yapan Rus politik analizci Mikhail Leontiyev'in ise "Suriye yönetiminin ülkedeki kaos ve sabotaj eylemlerinin önüne geçmeye çalıştığı, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın mümkün olan bütün reformları ilan ettiği, ülkedeki meşru yönetimin silahlı kaos ve sabotaj eylemlerine karşı koymasının normal olduğu ve yaşanan olayların reform talepleri ile ilişkisi olmadığı" yorumunu yaptığı bildirildi.

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