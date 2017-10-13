Uluslararası araştırma şirketi IPSOS’un 24 ülkede yaptığı “Mülteci Krizi ve Göçlere Küresel Bakış” araştırmasına göre, 3.2 milyon Suriyelinin sığındığı Türkiye’de algı negatif. Vatandaşların yüzde 77'si Suriyeli mültecilerle gelen değişimden rahatsız. Çalışmayı yorumlayan siyaset bilimci Prof. Fuat Keyman, Türkiye’deki durumun bir göç değil mülteci krizi olduğunu söyledi.

IPSOS, milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kapılarını açan Türkiye dahil 24 ülkede, “Mülteci Krizi ve Göçlere Küresel Bakış” araştırması gerçekleştirdi. Çalışma, 24 Haziran- 8 Temmuz 2017 tarihleri arasında 16-64 yaş arasındaki 18 bin kişiyle online yapıldı.

Araştırmada yer verilen ülkeler Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, Macaristan, Japonya, Meksika, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, ABD, Sırbistan ve Peru. Yüz binlerce Suriyelinin barındığı Lübnan, Ürdün, Mısır, Irak ve Libya gibi ülkeler ise araştırmada bulunmuyor.

"Ülkemi istemediğim şeklde değiştirdi"

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre araştırmanın Türkiye verilerinde, geçici koruma altında 3 milyon 200 bin Suriyeli bulunduğuna ve bunların sadece % 8’inin kamplarda yaşadığına dikkat çekildi. Bu bilgiler ışığında araştırmanın verileri, Türk halkının mültecilere yaklaşımının olumlu olmadığını gösterdi. Negatif tutumda Türkiye’yi yine göç alan ülkeler İtalya ile Rusya izliyor.

18 bin katılımcının %75’i, son 5 yılda ülkelerine göçün arttığını belirtiyor. Bunu en az söyleyenlerse Japonya ve G. Kore’de. Araştırmaya göre birçok ülkenin 2011’den itibaren göçmen algısı da değişti. 10 kişiden 7’si göçün ülkelerini istemedikleri şekilde yani negatif değiştirdiğini söyledi.

"Kalifiye ise gelsin ama değilse olmaz!"

Kalifiye göçmenlerin gittiği ülkelerse göçe olumlu bakıyor. S. Arabistan (% 50), İngiltere ve Y. Zelanda (% 47), Hindistan (% 46), Kanada (% 43), ABD (% 42) ekonomi göz önünde bulundurulduğunda göçün olumlu olduğunu ifade ediyor. Bu ülkelere, Türkiye’ye olduğu gibi sığınmacı akınının olmadığını ve ‘kalifiye göçmen’leri kastettiklerini söylemekte fayda var. Zaten göçmenlerde önceliğin eğitimli ve kalifiye olanlara verilmesi görüşünde olanlar da aynı ülkeler: Yeni Zelanda (% 58), Suudi Arabistan (% 56), İngiltere (% 55), Kanada (% 51), Hindistan (% 50) ve ABD (% 43). Genel olarak her 5 kişiden 2’si (% 40) önceliğin yüksek eğitimli ve kalifiye göçmenlere verilmesi gerektiğini düşünüyor.

"Ekonomi için iyi" diyenler de az

Araştırmada, göçün ülkelerinin ekonomisi için iyi olduğunu en az düşünen ülkeler % 8 ile Sırbistan, % 9 ile Rusya ve Macaristan. Bu ülkeleri % 11 ile Türkiye, % 15 ile İtalya ve Fransa izliyor. 24 ülkeye bakıldığında göçün ülke ekonomisi için “olumlu” olduğunu söyleyenlerin ortalaması sadece % 28. Bu endişeli algının aksine, İnsani Geliştirme Vakfı Başkanı Vural Çakır, Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine ve istihdama büyük katkısı olduğunu kaydediyor. Çakır, “Türkiye’de yabancı sermaye statüsü ile kurulan 8 bin 100 Suriyeli şirket var ve 100 bin civarında informal çalışan girişimci var. Bu şirketler yaklaşık yarım milyar dolar yatırım yapmışlar. Eğer bu potansiyeli yakalarsak ekonomik zemini güçlü tutan bir uyum sürecine katkı sağlamış oluruz” diyor.

"Kültürel açıdan olumlu bakılıyor"

Verilere bakıldığında Türk halkı, Suriyeli mültecilerin gerek sosyal yaşamdaki değişim, gerek işgücüne etkilerinden endişeli. Ancak kültürel etkileri düşünüldüğünde Türkiye halkı göçmenlere çok daha sıcak. % 27’si, “Göçmenler ülkemi yaşamak için daha ilginç bir yer haline getiriyor” diyor. Türkiye bu oranla 24 ülke arasında 13’üncü sırada.

Suriyelilerin entegrasyonunun sağlanabileceği konusunda da kafalarda soru işaretleri var. Mültecilerin ekonomiye olumlu katkıda bulunacaklarını düşünen çok az. Araştırmadan çıkan genel sonuç: Artık Suriyeli mültecilere geçici gözüyle bakmamak, iki toplumun entegrasyonunu sağlayacak bütüncül bir yaklaşım benimsenmesine yönelik geliştirilen politikaların daha da hızlı hayata geçirilmesi çok önemli.

Terörist endişesi

Pek çok ülkede çoğunluk, “Göçmenmiş gibi davranan teröristler var ve bunlar ülkemde şiddete neden olabilir” diyor. Bu ifadeye katılanlar listesinde Türkiye ve Rusya % 87 ile ilk sırada. Ardından % 83 ile Hindistan, Almanya ve Macaristan, % 77 ile İtalya, % 73 ile ABD ve Polonya geliyor. Listenin sonunda % 23 ile İspanya var.

Türkiye'de ne dediler?

Son 5 yılda göçün arttığına inananlar: %90

"Ülkemde çok fazla göçmen var": %83, Türkiye'de bu rakam son 5 sene içerisinde %50'den %83'e çıktı.

"Göçmenmiş gibi davranan teröristler var ve bunlar ülkemde şiddete neden olabilir" ifadesine katılanlar: %87

"Sınırlarımızı göçmenlere tamamen kapatmalıyız" fikrine katılanlar: %66

Göçün olumlu etkisi olduğunu düşünenler: %9

"Göç ülkemde beğenmediğimin değişikliklerin yaşanmasına neden oldu": %77

"Ülkemdeki göçmenler kendi vatandaşlarımın iş bulanmasını zorlaştırdı": %78

Göçmenlerin kamu hizmetlerine yük oluşturduğunu düşünenler: %73

"Ülkeme gelmek isteyen yabancıların çoğu aslında göçmen değil. Ekonomik fırsatlar ve sosyal hizmetlerden faydalanmak için gelmek istiyorlar": %69

"Eğitimli göçmenlere öncelik verilmeli": %39

"Göçmenlerin toplumumuza entegre olacağına inanıyorum": %28

"Göç ülke ekonomisi için iyi": %11

"Göçmenler ülkemi yaşamak için daha ilginç bir yer kılıyor": %27

24 ülkeye ait sonuçlar

- Katılımcıların % 75’i ülkesine göçün arttığını, % 20’si aynı olduğunu, % 5’i azaldığını söylüyor.

- “Son 5 yılda mülteci sayısı çok arttı” diyenler listesinde Peru 1’inci, İsveç 2’nci, Türkiye 3’üncü, İtalya 4’üncü.

- S. Arabistan (% 45), Hindistan (% 44), İngiltere (% 40), Kanada ve Avustralya (% 38) göçmenlerin ülkelerini olumlu etkilediğini düşünüyor.

- En az Macaristan (% 5), Sırbistan (% 6), Türkiye (% 9), Rusya (% 9) ve İtalya (% 10) göçmenlerin ülkelerini olumlu etkilediğini düşünüyor.

- Katılımcıların yarısı, ülkelerinde çok fazla göçmen olduğu görüşünde. Bu algının en yüksek olduğu ülke % 83 ile Türkiye. Onu % 66 ile İtalya, % 62 ile G. Afrika ve Rusya izliyor.

- 100 kişiden 44’ü, göçmenlerin ülkelerini istemediği şekilde değiştirdiğini söylüyor. Türkiye % 77 ile listenin başında.

- Göç nedeniyle iş bulmanın zorlaştığını en çok düşünenler: Türkiye (% 78), Rusya (% 64), G. Afrika (% 58), Hindistan (% 56), Arjantin (% 49). En az düşünenler: İsveç ve Sırbistan (% 21), Japonya (% 26), Meksika (% 29), Almanya (% 30).

- Göçmenlerin kamu hizmetlerine yük oluşturduğunu düşünen ülkelerin başında % 73 ile Türkiye var. Ardından Güney Afrika, İtalya, İngiltere, Belçika, İsveç ve ABD geliyor.

- 24 ülkede “Göçün etkisi ülkenizde olumlu mu olumsuz mu oldu?” sorusuna % 42 “Olumsuz”, % 20 “Olumlu”, % 34 “Nötr” yanıtı verdi.

- “Göçmenlerin toplumumuza entegre olacağına inanıyorum” diyenlerin başında Sırplar var: % 73. Ardından Peru, Hindistan, Suudi Arabistan, Meksika ve Kanada geliyor. Türkiye 25 ülkelik listede sondan 4’üncü.

"Aslında göçmen değiller"

“Ülkeme gelmek isteyen yabancıların çoğu aslında göçmen değil. Ekonomik fırsatlar ve sosyal hizmetlerden faydalanmak için gelmek istiyorlar” sözüne katılanlar sıralamasında Türkiye % 69 ile Hindistan ve Rusya’nın ardından 3’üncü sırada. Türkiye’yi Macaristan, Güney Afrika, Polonya, Peru ve İtalya takip ediyor. Brezilya, İspanya ve Japonya son sıradalar.

24 ülkenin ortalama sonuçları...

"Bizdeki göç değil mülteci krizi"

Çalışmayı yorumlayan siyaset bilimci Prof. Fuat Keyman, Türkiye’deki durumun bir göç değil mülteci krizi olduğunu söyledi. “Türkiye son 4-5 yıldır ağırlıklı olarak Suriye, Irak, Afganistan ve Afrika’nın belli yerlerinden gelen 4 milyon kişiye misafirperverlik yapıyor” diyen Keyman, şöyle devam etti: “Burada ekonomik alan öne çıkıyor. Mülteciler konusunda ekonomik alanda başarı elde edilirse diğer alanlar da daha kolay olacaktır. Onları Türkiye ekonomisinin eşit ortakları olarak düşünmemiz gerekiyor. Suriyelilerin işgücü piyasasındaki durumu, üzerinde düşünülecek konulardan biri. Halen çalışma izni olan Suriyeli sayısı 20 bini geçmiyor. Ancak fiili çalışan sayısı çok daha yüksek. Çalışanların yaklaşık 4’te 1’i Suriyeli işveren yanında çalışırken, 4’te 3’ünü Türkiyeli işverenler istihdam ediyor.”

Bu haber Habertürk'te yayınlanmıştır.