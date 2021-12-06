Vatandaşların ödediği faizler yüzde 60'a kadar çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayında başladığı faiz indirim süreciyle toplamda 400 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 19'dan 15'e çekti. Faiz indiriminde amaç bir yandan ticari kredi faizlerini indirip ekonomiyi canlandırmak diğer yandan yüksek faizin gelir dağılımı bozmasını engellemek olarak dile getiriliyor.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre faiz oranları vatandaşların bankalardan aldığı faiz olan mevduat faizi dışında yansıdığı alan sınırlı. Merkez Bankası'nın verilerine göre faiz indirimi kendisini en iyi mevduat faizlerinde gösterdi. Kredi kartı gecikmesi, vergi ödemelerinde gecikme faizi gibi faiz türlerinde ise yüksek faizler hala devam ediyor. Bu tür faizlerde oranlar yüzde 60'a kadar çıkıyor.

Mevduat faizleri yüzde 15 düzeyine geriledi. Ancak başta faiz indiriminin asıl nedeni olan ticari krediler ve kredi kartı faizleri olmak üzere bankaların vatandaştan aldığı faiz ile devletin vatandaştan aldığı temerrüt, gecikme faizi eski haliyle deva ediyor.

Devletin borçlanma faizi olan tahvil faizleri yüzde 21'in üstüne çıkarken ticari kredi faizleri de Merkez'e göre ortalama yüzde 18.11 düzeyinde. Ortalamanın yüzde 18 olması yüzde 20'nin üstünde yani Merkez faizinin 5 puan üstünde çok sayıda ticari kredi verildiği anlamını da taşıyor.

Kredi kartı gecikme faizi yüzde 25

Vatandaşların kredi kartı gecikme faizi de yapılan faiz indirimlerinden etkilenmedi. Kredi kartı gecikme faizi aylık yüzde 2.20 ve yıllık yüzde 25.20 olarak devam ediyor.

Cezaların gecikme faizi yüzde 60'ları buluyor

Başta vergi ödemelerinde gecike zammı ve devletin diğer tüm alacaklarına yürüttüğü temerrüt faizi sırasıyla yüzde 19.2 ve 18.25 düzeyinde. Merkez'in faizinin yaklaşık 4 puan üstünde. Trafik cezası gibi cezaların ödenmemesi durumunda ise aylık yüzde 5, yıllık yüzde 60 faiz ile karşı karşıya kalınabiliyor.