Vatandaşların isyan ettiği kabarık elektrik faturalarına EPDK el koydu

EPDK, aboneleri uyarmadan faturalandırma dönemlerini değiştirerek tüketicilerin ödeme dengesini bozan elektrik dağıtım şirketlerine uyarı yazısı gönderdi. Kuruma çok sayıda tüketici şikâyeti ulaştığı belirtilen yazıda, “Sözleşmeler hukuku kurallarına uyun” uyarısı yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı dağıtım şirketlerinin sayaç okuma sürelerini uzatması nedeniyle abonelerin faturaları şişince konuyu mercek altına aldı. Tüm elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerine uyarı yazısı gönderen Kurum, sayaç okuma ve faturalandırmada yapılan tüm değişikliklerin önceden tüketiciye bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Yazıda ayrıca, bu tip uygulamalar sonucunda ödeme güçlüğüne düşen tüketicilere taksitlendirme imkânı sağlanıp sağlanmayacağı ve bu durumda vade farkı alınıp alınmayacağının EPDK’ya bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

4 aylık fatura

Bazı dağıtım şirketlerinin, elektrikte bir aylık tüketimi faturalamak yerine sayaç okuma tarihlerinde değişiklik yaparak, kimi zaman gün kısaltımına gitmesi, kimi zaman da gün uzatımına gitmesi tartışma konusu oldu. İki-üç ay boyunca elektrik faturası gelmeyen aboneler, bir anda gelen şişkin faturalar nedeniyle ödeme güçlüğüne düştü. Konuyla ilgili EPDK’ya tüketici şikâyeti yağdı. Şikâyetlerde, dağıtım şirketlerince sayaçların bir aydan daha kısa aralıklarla ya da iki aydan daha uzun aralıklarla okunmaya başlandığı ve bunun sonucunda ayda 2 kere fatura düzenlendiği ya da 2-4 aylık tüketim miktarını içeren yüklü tutarda faturaların düzenlendiği belirtildi. Ödeme güçlüğüne düştüklerini ifade eden tüketiciler, herhangi bir ödeme kolaylığı sağlanmadığı ve tüketim dönemi değişiklikleri konusunda bilgilendirilmediklerinden şikâyetçi oldu.

‘Tüketicilere bildirin’

Tüm elektrik şirketlerine uyarı yazısı gönderen EPDK, sözleşmeler hukuku kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Tüketim dönemi değiştirilen tüm tüketicilerin uygulama öncesinde tüketim dönemlerinin kaç aya kadar uzatılacağı hususunda bilgilendirilip bilgilendirilmediği, bilgilendirildiyse hangi iletişim kanalı ile bilgilendirildiği, tüketim dönemlerindeki değişikliğin ayrıntılı gerekçesi ve bölgenizde bu değişiklikten etkilenen tüketici sayısı ve abone grupları, uygulama sonucu ödeme güçlüğüne düşen tüketicilere talepleri halinde taksitlendirme imkânının sağlanıp sağlanmayacağı, taksitlendirme halinde vade farkı alınıp alınmayacağı, değişen faturalandırma döneminin ne kadar süre daha uygulanacağı hususlarının 5 iş günü içinde Kurumumuza bildirilmesi ve uygulamadan etkilenen tüketicilerin bir sonraki tüketim dönemleri hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Ayrıca tüketim döneminin uzun aralıklı belirlenmemesine yönelik hassasiyet gösterilmesi ve tüketim dönemi değişikliklerinin uygulama öncesinde tüketicilere bildirilmesi gerekiyor. Tüketim döneminin bir aydan daha kısa süreli uygulanması ise mevzuata aykırılık teşkil ediyor. Bu uygulamadan dolayı tüketicinin ödemede gecikmesi sonucu tüketiciden gecikme zammı ve kesme-bağlama bedeli alınmaması; tüketim döneminin asgari bir ay olacak şekilde uygulanması gerekiyor.”

Yılmaz: Tüm boyutları inceliyoruz

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, faturalandırma sürelerinin uzamasının kayıp-kaçak ve tarifeyi etkileyip etkilemediği gibi farklı boyutlarını da incelediklerini açıkladı. Şirketlerin genelde nakit akışı açısından bir an önce faturaları toplamak istediklerine dikkat çeken Yılmaz, “Faturaların gecikmesinde farklı saikler olup olmadığını inceliyoruz. Örneğin kayıp-kaçak hedefleri ya da 2016 yeni tarife dönemi hesaplarına yönelik etkisi olur mu, araştırıyoruz. İnceleme sürerken, bu konuyla ilgili yorum yapmam doğru olmaz. Fakat tüm boyutlarıyla takip ettiğimizi söyleyebilirim” dedi.