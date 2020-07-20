Vatandaşların 'Evde kal' çağrısına uymadığı Barcelona'da 'sokağa çıkma yasağı' uyarısı

Katalonya Covid-19 takip biriminin Başkanı Jacoobo Mendioroz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında görülen artış nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulamaya sokulabileceği uyarısı yaptı.

Cuma günü hükümet, Barcelona ve civarında virüsün yayılımını kontrol altına almak için halktan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istemişti. Bu uyarıya rağmen, başta Barcelona olmak üzere birçok yerde halkın plajlara akın ettiği ve tatile gittiğini bildirildi.

Mendioroz da, "Bir sonraki adım sokağa çıkma yasağı olur. Vatandaşlarımızı korumak için gerçekten elimizde başka bir araç yok ancak buna başvurmaktan da kaçınmak" dedi.

Katalonya'da bugüne kadar 67 bin 217 vaka görülürken, 5 bin 678 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.