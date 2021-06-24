Vatandaşların döviz mevduatları 2.5 milyar dolar geriledi; 1.5 ayın en düşük seviyesini gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarını açıkladı.

Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 576 milyon dolar düştü ve 225 milyar 913 milyona geriledi.

TCMB'nin verilerine göre, bir önceki hafta 228 milyar 490,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 18 Haziran ile sona eren haftada 225 milyar 913 milyon dolara geriledi.

Yaşanan bu düşüşle birlikte yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları son 1.5 ayın en düşük seviyesine geriledi.