Vatandaşların döviz mevduatı 238.1 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 Eylül haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; yurt içi yerleşiklerin 10 Eylül’de biten işlem haftasında toplam döviz mevduatları 3 milyon dolarla sınırlı artış göstererek, 238,121 milyar dolar oldu. Yurtiçi yerleşiklerin 3 Eylül haftasındaki mevduatı ise 238 milyar dolardı.

Mevduatlar içinde hane halkı mevduatları 321 milyon dolar azalarak 147,38 milyar dolar oldu.

Tüzel kişilerin mevduatları 324 milyon dolar artışla 90,75 milyar dolar oldu.