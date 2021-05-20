Vatandaş yine dolar topluyor: Döviz mevduatları 1.8 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 803 milyon dolar artarak 226 milyar 630 milyon dolara çıktı. Vatandaşların döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış değişim ise 537 milyon dolar artış yönünde oldu. 7 Mayıs haftasında hem bireylerin hem de tüzel kişilerin 953 milyar dolarlık alım yapması dikkat çekti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Mayıs itibariyle 1,8 dolar artarak 226 milyar 630 milyon dolara çıktı. Merkez Bankasının parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 7 Mayıs haftasında 537 milyon dolar alım oldu. Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 1 milyar dolar artarak 141 milyar 945 milyon dolara çıktı.

Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 803 milyon dolar artışla 84 milyar 685 milyon dolara yükseldi. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 83 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 620 milyon dolar arttı. Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı ise 953 milyon dolar yükseldi.