Vatandaşların borcu 1 trilyon lirayı aştı!

Pandemi nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve hayat pahalılığı ile sıkıntıları katlanan vatandaşlar, borç yükü altında eziliyor.

CHP Meclis Grubu'nun haftalık ekonomi raporlarına göre vatandaşın borcu tarihi bir rekor kırdı ve 1 trilyon lirayı geçti. Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu (takipteki borçları da dahil) 27 Ağustos–3 Eylül günleri arasında 5.3 milyar lira artarak 943.7 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 20.7 milyar lirası vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor

Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre bankalar ve finansman şirketlerine olan borcun 756.7 milyar lirası bireysel kredilerinden, 187 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 2.8 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 2.6 milyar liralık artış oldu. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları da toplam 20.7 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

İşsiz sayısı 8 milyon

Temmuzda, 3 milyon 902 bin olan işsizlerin yanı sıra, 1 milyon 417 bin kişiyi bulan eksik istihdamdakiler ve 3 milyon 140 bin kişiyi bulan iş bulma umudu olmadığı için iş aramayan bu nedenle de işsiz sayılmayanlar dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısı 8 milyon 460 bin kişiye çıkıyor.