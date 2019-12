-Vatandaşlarımıza yönelik eylemleri kınıyoruz ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Dışişleri Bakanlığı, son dönemde yaşanan terör saldırılarının ardından teröre tepki amacıyla yurtdışında yaşayan Türkler tarafından organize edilen protesto eylemlerine yönelik terör örgütü mensupları ve sempatizanlarının saldırılarının şiddetle kınandığını belirterek, konunun çok yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK terör örgütünün son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılarını artırdığı ve bu saldırılarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği hatırlatılarak, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, söz konusu saldırıları kınamak ve tepkilerini ifade etmek amacıyla demokratik haklarını kullanarak barışçı gösteriler düzenlediği belirtildi. Açıklamada, ''Vatandaşlarımızın düzenledikleri barışçı gösterilere, terör örgütü mensupları ve sempatizanları şiddete başvurmak suretiyle müdahalede bulunmuşlardır. Vatandaşlarımıza yönelik, bir kısmının da yaralanmasına yol açan bu şiddet eylemlerini kuvvetle kınıyoruz. Vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyor, bu tahrikler karşısında sükunet içinde hareket etmelerini tavsiye ediyoruz'' ifadelerine yer verildi. Yurt dışındaki tüm vatandaşların terör saldırılarına ilişkin tepkilerini bulundukları ülkelerin kamu düzenine uygun çerçevede ve barışçı şekilde ortaya koymalarının en temel hakları olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu durumlarda, ilgili ülkelerin de gerekli güvenlik tedbirlerini alma sorumlulukları vardır. Bazı Avrupa ülkelerinde örgüt mensuplarının şiddet eylemlerinin engellenememiş olması, konuya gereken ciddiyet ve kararlılıkla eğilinmediğine işaret etmektedir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu gibi saldırılara muhatap bırakılmamaları ve demokratik haklarının korunması, takipçisi olacağımız konuların başında gelmektedir. Bu konudaki düşüncelerimiz ve beklentilerimiz muhataplarımıza her düzeyde bir kez daha aktarılmaktadır. En temel demokratik hakların kullanılmasına dahi tahammül gösteremeyen, şiddet dışında bir araç veya yöntem bilmeyen PKK'nın gerçek yüzünün bu olaylarla bir kez daha bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığı aşikardır.'' Açıklamada, Avrupa'nın içinde bir sorun olarak varlığını her geçen gün daha açık şekilde hissettiren terör örgütüne karşı kararlı ve etkin tedbirlerin alınmasının beklendiğine işaret edilerek, ''Tescilli bir terör örgütü olan PKK''nın ve ona bağlı olarak çalışan yapılanmaların tüm faaliyetlerinin bir an önce yasaklanması, gecikmeksizin atılması gereken bir adımdır'' denildi.