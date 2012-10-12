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Vatandaşlardan Genelkurmay'a 'bizi de askere alın' mektubu

Vatandaşlar Genelkurmay'a ilettikleri talebin, 'ülkemizin kahraman evlatlarının yüreklerinde taşıdıkları vatan, millet ve bayrak sevgisinin en güzel tezahürüdür' ifadesini kullandılar

12 Ekim 2012 01:09

Genelkurmay, askerliğini tamamlayan birçok kişinin Genelkurmay Başkanı'na ilettiği mesaj ve mektuplarla gönüllü olarak PKK ile mücadeleye katılmak istediklerini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'e iletilen mesaj ve mektuplara ilişkin yapılan açıklamaya yer verildi.

''Vatani hizmetini tamamlamış duyarlı birçok vatandaşımız, Genelkurmay Başkanı'na ilettikleri mesaj ve mektuplarla 'gönüllü' olarak Mehmetçikle birlikte PKK ile mücadeleye katılmak istediklerini bildirmiştir'' ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Milletimizin birlik ve beraberliğine ve ülkemizin bekasına kast edenlere karşı verilen mücadelede aktif olarak görev alma isteğini dile getiren bu talepler, ülkemizin kahraman evlatlarının yüreklerinde taşıdıkları vatan, millet ve bayrak sevgisinin en güzel tezahürüdür. Asil milletimizin bu teveccühü, halihazırda PKK mensuplarıyla mücadele görevini sürdürmekte olan kahraman Mehmetçiğin azim ve kararlılığını perçinlemektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, bağrından çıktığı yüce milletinin sevgisinden, güveninden ve sonsuz desteğinden aldığı güçle, PKK mensuplarına karşı verilen mücadeleyi aralıksız sürdürmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına, yüce milletimizin asil evlatlarına, dile getirdikleri samimi duygularından ve vermiş oldukları güçlü destekten dolayı, teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.''

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