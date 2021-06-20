Vatandaşlara “Ucuza almak için akşam pazarına çıkın” önerisini yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan beş yıldızlı otelde 3 günlük toplantı

Vatandaşlara ucuz sebze için akşam saatlerinde pazara gitmelerini tavsiye eden Diyanet İşleri Başkanlığı 5 yıldızlı Metropolitan Otel'de üç gün süren toplantı yaptı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, 16-18 Haziran'da 50 kişinin katıldığı “Meal Yazım Stratejileri Çalıştayı”nı Metropolitan Otel'de yapıldı.

Ankara'da lüks otel tarzı 8'i suit, 56 oda ve 120 yatak kapasiteli Diyanet Evi de bulunuyor.

Diyanet Basın Merkezi, meal çalıştayının neden 5 yıldızlı otelde yapıldığına dair sorularını yanıtsız bıraktı.