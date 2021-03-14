Vatandaşlara “Ucuza almak için akşam pazarına çıkın” önerisinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan beş yıldızlı otelde toplantı 

Vatandaşlara ucuz sebze için akşam saatlerinde pazara gitmelerini tavsiye eden Diyanet İşleri Başkanlığı kurum içi seminerler için Antalya’daki beş yıldızlı otelleri tercih etti.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, 15 Ocak'ta “Murakıplar Semineri”, 27-30 Ocak'ta “Eğitim Görevlileri Semineri”, 18-24 Ocak arasında da “4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu Öğreticilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenledi. Bu toplantı ve seminerler Antalya'da 5 yıldızlı lüks otellerde gerçekleştirildi. Diyanet, Ankara'da 322 kişilik salonu olmasına rağmen, Din İşleri Yüksek Kurulu'na aday üyeleri belirlemek için yapılan toplantı için de Ankara'da 5 yıldızlı oteli tercih etti.

TIKLAYIN | Diyanet'ten vatandaşa öneri: Ucuza almak için akşam pazarına çıkın