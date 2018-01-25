Vatandaşlar raylı sistemi sevdi

Tolga YANIK - Kemal ALTAN-Muhammed BAYRAM-Mehmet KILIÇASLAN- Mehmet İNAN-Özgür Deniz KAYA,(DHA) - BÜYÜKŞEHİRLER\'de kent içi ulaşımda yaygınlaşmaya başlayan raylı sistemler güvenli, ucuz ve hızlı ulaşım sağlarken vatandaşlar raylı sistemlerin daha çok yaygınlaşmasını istiyor. DHA muhabirleri İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Konya ve Samsun\'da hafif raylı sistemlerle ilgili çalışmalara ve günlük işleyişe ilişkin bilgileri derlerken vatandaşlara mikrofon uzattı. Gün içinde raylı sistemleri kullananlar ağların daha yaygınlaşmasını istiyorlar.Rakamlar da raylı sistemlerin, en gözde ulaşım aracı olduğunu kanıtlıyor. İstanbul\'da kent içi raylı sistemler 2017 yılında 688 milyon 235 bin kez kullanılırken, sistem uzunluğu 160 kilometreye ulaştı. Başkent Ankara\'da ise Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara metrosunda günde 469 bin 162 yolculuk yapılıyor. İzmir\'in Aliağa ilçesinden Selçuk\'a kadar uzanan İZBAN\'ın uzunluğu ise 136 kilometre ve güzergahta 40 istasyon bulunuyor. Eskişehir\'de ise senede 41 milyon raylı sistem kullanımı var.

2017\'DE İSTANBUL\'DA 688 MİLYON KEZ TERCİH EDİLDİ, HAT 160 KİLOMETREYİ BULDU

İstanbul\'da metro, tramvay, füniküler, teleferik, tünel ve Marmaray hatlarından oluşan raylı sistemler, 2017 yılında 688 milyon 235 bin kez tercih edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmaray hariç raylı sistemlerin 2017 yılında 605 milyon 254 bin 458 defa kullandığını açıkladı. 2016\'da 581 milyon 288 bin 242 olan Marmaray hariç raylı sistem kullanımı , Kadıköy-Kartal metro hattının Tavşantepe\'ye uzatılmasıyla birlikte, 2017\'de 23 milyon 966 bin 216 kez artarak 605 milyon 254 bin 458 bin olarak kaydedildi.

MARMARAY 243 MİLYON KEZ KULLANILDI

İstanbul\'da Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşme arasında hizmet veren Marmaray ise 2016 yılında 62 milyon 600 bin olan kullanım sayısı, 2017 yılında yaklaşık 1 milyon artarak 63 milyon 100 bin olarak kaydedildi. Marmaray, hizmete girdiği 29 Ekim 2013 yılından bugüne kadar 243 milyon 200 bin kez tercih edildi.

TOPLAM RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 160,45 KİLOMETRE

Toplam raylı sistem uzunluğu Marmaray hariç 160.45 kilometre olan İstanbul\'da; 7 metro, 3 tramvay, 2 füniküler, 2 teleferik ve birer adet nostaljik tramvay ile tünel hattı bulunuyor. Raylı sistemlerde yolculuk yapmak için kontör yüklemesi ile çalışan İstanbulkart veya istenilen sayıda geçiş yapmak üzere hazırlanan kartlardan almak gerekiyor. İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda tam tarifeyi kullananlar 2,60 TL, öğrenci tarifesini kullananlar 1,25 TL ücret ödüyor.

ANKARA\'DA GÜNDE 469 BİN 162 METRO KULLANIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara metrosunda günde 469 bin 162 yolculuk yapılıyor. Ankara’da ilk seferini 1997 yılında gerçekleştiren Ankara Metrosu 54 istasyon hattında toplam 64,361 kilometrede sefer yapıyor. EGO Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren raylı sistem hatlarında 2 bin 68 personel görev yapıyor. Toplam 285 vagon ile hizmet veren raylı sistem hatlarında günlük 469 bin 162 yolculuk sağlanıyor. Yolcular tek seferde 2.50 lira ücret ödüyor.

4 FARKLI HATTA ULAŞIM SAĞLANIYOR

Başkentte raylı sistem hatları M1, M2, M3, M4 olmak üzere 4 farklı güzergahtan oluşuyor. M1 hattı Kızılay\'dan başlayarak Sıhhiye, Ulus, Atatürk Kültür Merkezi, Akköprü, İvedik, Yenimahalle, Demetevler, Hastane, Macunköy, Ostim hattında hizmet vererek Batıkent istasyonunda son buluyor. M2 Hattı ise, Kızılay, Necatibey, Milli Kütüphane, Söğütözü, MTA, ODTÜ, Bilkent, Tarım Bakanlığı Danıştay, Beytepe, Ümitköy, Çayyolu ve Koru istasyonlarından oluşuyor. Batıkent-OSB Törekent güzergahı olan M3 Hattında Batıkent, Batı Merkezi, Mesa, Botanik, İstanbul Yolu, Eryaman, Devlet Mahallesi, Harikalar Diyarı, Fatih, GOP, OSB-Törekent istasyonları bulunuyor. M4 Hattı Keçiören metrosu Atatürk Kültür Merkezi ile Gazino durağı arasında bulunan güzergahı kapsıyor. Bu hat ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ASKİ, Dışkapı, Meteroloji, Belediye, Mecidiye, Kuyubaşı, Dutluk, Gazino istasyonlarında vatandaşlara hizmet veriyor.

İZMİR\'DE KONAK TRAMVAYINA HAZIRLIK

İzmir\'in Aliağa ilçesinden Selçuk\'a kadar uzanan İZBAN\'ın uzunluğu 136 kilometre. Güzergahta 40 istasyon bulunuyor. İzmir Metrosu Fahrettin Altay- Evka 3 arasındaki 20 kilometrelik hat üzerindeki 17 istasyon ile sefer yapıyor. Karşıyaka Tramvayı 14 duraklı 8.8 kilometrelik hatta hizmet veriyor. Yapımı devam eden Konak Tramvayı, Fahrettin Altay Meydanı- Konak- Halkapınar arasında 12.7 kilometre uzunluğundaki hatta,19 durak ile 2018’de hizmet vermeye başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi 01.01.2018\'den geçerli toplu ulaşım fiyat tarifesi ise, otobüs, metro, vapur, İZBAN ve tramvay için Tam 2.86 TL, Öğrenci ve 60 yaş 1.65 TL. Öğretmen 2.20 TL.

BURSA\'DA GÜNDE 260 BİN YOLCULUK

Bursa\'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu şirketlerden Burulaş tarafından işletilen BursaRay hafif raylı sistemle günde yaklaşık 260 yolculuk yapılıyor. Toplam 38 istasyonun bulunduğu raylı sistemde ilk ve son istasyon arasındaki yolculuk ise 56 dakika sürüyor.

1998 yılında inşaatına başlanan ve 2002 yılında hizmete giren BursaRay\'da günlük ortalama 260 bin yolculuk yapılıyor. 38 istasyonun bulunduğu, 7 kilometresi yeraltından olmak üzere toplam 38,5 kilometre uzunluğuna sahip hat Kestel ilçesinden Acemler istasyonuna kadar tek hat halinde geliyor, Acemler istasyonundan 1 nolu hat kuzey yönüne Emek istasyonuna, 2 nolu hat ise batı yönüne Üniversite istasyonuna ulaşıyor. Sabah saat 06.00’da sefere başlayan BursaRay’da son sefer için saat 00.00’da butona basılıyor. BursaRay hafif raylı sistemde bilet fiyatları şöyle: Tam 2 lira 40 kuruş, öğrenci 1 lira 50 kuruş, indirimli 1 lira 60 kuruş.

Bu arada, Bursa’da kent içi raylı sistemde kendi hatları üzerinde tramvay da hizmet veriyor. Kent Meydanı ile Heykelönü arasında 6 kilometrelik T1 hattında ring yapan ‘İpekböceği’ isimli tramvaylarla kent merkezinde ucuz ulaşım sağlanıyor. İpekböceği ile yolculukta tam ücret 1.25 lira, öğrenci ise 75 kuruş. 2 kilometrelik Zafer Meydanı- Davutkadı T3 hattında çalışan tramvay da aynı ücretle yolcu taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanı ile Terminal arasında yolcu taşımak üzere T2 tramvay hattının inşaatını da aralıksız sürdürüyor.

ESKİŞEHİR’DE YILDA 41 MİLYON RAYLI SİSTEM KULLANIMI

Eskişehir\'de Büyükşehir Belediyesi\'nin ESTRAM Hafif Raylı Sistem Şirketi tarafından 33 tramvayla 36.8 kilometrelik hatta yolcu taşımacılığı yapılıyor. ESTRAM\'da 356 personel çalışıyor. Tramvayla yılda 41 milyon 610 kullanım var. Eskişehir\'deki tramvay ücreti ise şöyle: Doldurmalı kart tam 2 lira, öğrenci 1.35 lira.

ANT-RAY\'LA GÜNDE 90 BİN YOLCULUK

Antalya\'da kent içi yolcu taşımacılığında kullanılan tramvay (Ant- Ray), günlük 90 bin yolculuk yapılıyor. Kepez ilçesi Fatih Mahallesi\'ndeki durakla başlayan Ant- Ray, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinden geçerek Expo 2016 Antalya\'ya kadar toplam 30 kilometrelik hattı kapsıyor. Otogarın yanı sıra Antalya Havalimanı\'na da yolcu taşıyan tramvay, toplam 29 durakta yolcu alıp indiriyor. 2 milyon kişinin yaşadığı kentte yıllık 32 milyon 850 bin yolcu taşıyan Ant- Ray’da toplam 142 personel görev yapıyor. Tramvay yolcu taşıma ücreti tam bilet 2 TL, öğrenci 1.25 TL ve indirimli biniş ise 1.60 TL olarak uygulanıyor. Antalya\'da otobüs taşıma bilet ücreti ise tam 2.60 TL, öğrenci 1.60 TL, indirimli biniş 2 TL.

KONYA’DA GÜNDE 104 BİN KULLANIM

Konya\'da ise günde ortalama 104 bin, ayda 3 milyon 120 bin yolculuğun yapıldığı tramvay hattıyla ilgili hafif raylı sistem çalışmaları 1987 yılında başladı. 5 yıl süren yapım çalışmasının ardından ilk etapta Alaaddin- Cumhuriyet hattı açıldı. Bu hattın mesafesi 1996 yılında Selçuk Üniversitesi’ne kadar uzatıldı ve şu an 24 saat hizmet veriyor. 2015 yılında da Alaaddin-Adliye hattı hizmete açıldı. Alaaddin Tepesi ile Selçuk Üniversitesi arasındaki mevcut hafif raylı sistem hattı 42,5 kilometre, Alaaddin Tepesi ile Adliye arasındaki hattı ise 14 kilometre. 118 vatmanın görev yaptığı Alaaddin-Selçuk Üniversitesi ve Alaaddin-Adliye hatlarında günlük yaklaşık 104 bin, ayda ise 3 milyon 120 bin yolcu taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen raylı sistemdeki bilet fiyatları ise şöyle: Tam 2.10 lira, öğrenci 1.55 lira.

SAMSUN’DA 29 TRAMVAYLA TAŞIMACILIK

Samsun Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan ve 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete giren Hafif Raylı Sistem 29 kilometrelik hat uzunluğuna sahip. Toplam 39 durak bulunan hatta 29 tramvay, bu tramvaylarda da 36’sı kadın 84 vatman görev yapıyor.Yılda yaklaşık 19 milyon yolculuk sağlanıyor. Samulaş tarafından işletilen tramvaylarda ücretler tam 1.88 liradan başlayıp kademeli olarak artıyor ve 36. durakta 4 liraya ulaşıyor. Öğrenci ücreti de 1.65 liradan başlayıp son durakta 3 liraya ulaşıyor.

KAYSERİ HAFİF RAYLI SİSTEM ÖDÜL AVCISI

Kayseri Ulaşım A.Ş. hafif raylı sistem hattı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. 2017 yılında toplam 37 milyon 190 bin 920 kulanım yapıldı. 34 kilometre hat uzunluğu olan sistemin 5 ödülü bulunuyor. Dünyada yılın projesi ödülü (Light Rail Awards 2010), En iyi kentsel entegrasyon ödülü (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği), 2011 Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Sürdürülebilir Gelişme Ödülü, 2014 yılı 7\'inci Uluslararası Toplu Ulaşım Sempozyumunda Toplu Taşımacılık, Ulaşım Mükemmellik ve Verimlilik Ödülü, 2015 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Akıllı Finansman ve İş Modeli Ödülü aldı.

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