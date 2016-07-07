"Vatandaşlar memurlara not verecek, 60 puanın altı başarısız sayılacak"

Sabah yazarı Faruk Erdem, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili değişiklik çalışmaları kapsamında, vatandaşların artık memurlara not vereceğini öne sürdü. Erdem, "Yöneticiler de dahil tüm memurlar performans değerlendirmesine girecek. Memurların değerlendirmesini ise en yakın çalışma arkadaşı, amiri ve hizmetlerden yararlanan vatandaş yapacak. 60'ın altı başarısız sayılacak" dedi.

Faruk Erdem'in, "Memurların notunu vatandaş verecek" başlığıyla yayımlanan (7 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Performanslarına göre değerlendirilecek memurlara artık vatandaş da not verecek. Bankamatik memurluğu bitecek. Yeni sistemin şifreleri: Adalet, saydamlık ve alenilik

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili değişiklik çalışmaları hızla devam ediyor. Bu konudaki gelişmeleri duyurmuştuk. Şimdi yeni bir çalışmanın detaylarına ulaştık. Memurlar için artık not sistemi devreye giriyor. Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı adı verilen çalışma ile memurların performansı ölçülecek. Yeni sistemin şifreleri ise adalet, saydamlık ve alenilik kelimelerinde gizli.

60'ın altı başarısız sayılacak



Yöneticiler de dahil tüm memurlar performans değerlendirmesine girecek. Memurların değerlendirmesini ise en yakın çalışma arkadaşı, amiri ve hizmetlerden yararlanan vatandaş yapacak. Memurlar değerlendirilirken şu kriterler dikkate alınacak: Katılımcılık, uzlaşma, ölçülebilirlik, işlevsellik ve çok yönlülük. Memurlar vatandaşın haricinde en yakın çalıştığı amirleri tarafından da değerlendirilecek. Memurlar, iş bilgisi ve kalitesi, iletişim ve işbirliği ölçütü, görev bilinci ve iş alışkanlıkları ölçütü, disiplin ve kurallara uyma ölçütü, gelişime açıklık ölçütü altında yer alan sorularla değerlendirilecek. 4 aşamalı başarı düzeyi kullanacak: A düzeyi (90-100), B düzeyi (76-89), C düzeyi (60-75), D düzeyi (0-59) puan. 0-59 puan alan memur 'başarısız' sayılacak

İtiraz hakkı bulunuyor



Memurlar aldıkları başarı puanlarına karşı bir üst amire itiraz edebilecek. Bir üst amirin itirazı reddetmesi durumunda başarı puanı kesinleşecek. Üst amir itirazı kabul ederse, notu veren amirden yeniden değerlendirme yapmasını isteyecek. Bu durumda amirin vereceği karar nihai karar olacak.

Kılık kıyafet bekliyor



Bu köşede memurların kılık kıyafet yönetmeliği ile ilgili değişiklik çalışmasını da duyurmuştuk. Erkek memurlar özellikle sakal, kadın memurlar ise kot pantolon serbestisini dört gözle bekliyor. Bu konudaki taslak da Başbakanlık'ta.

Elektronik not verilecek



Vatandaşlar kendisine sunulan hizmetlere elektronik ortamda not verecek. Vatandaşa sorulacak bazı sorular şöyle: 3 Aldığınız hizmet beklentilerinizi ne ölçüde karşıladı? 3 Hizmetin kalitesinden memnun kaldınız mı? 3 Hizmeti beklediğiniz miktarda alabildiniz mi? 3 Kamu görevlilerinin ilgi, yardımseverlik ve nezaketi yeterli mi? Vatandaş cevap verirken, "Hiç memnum değilim", "Memnun değilim", "Memnunum ve "Çok memnunum" şeklindeki seçeneklerden birini kullanacak.



