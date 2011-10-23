-Vatandaşlar kurtarmaya çalışıyor ERCİŞ (A.A) - 23.10.2011 - Van'da meydana gelen depremin ardından, Erciş ilçesinde enkaz altında kalan yaralıları, vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışıyor. Depremin ardından Erciş Kaymakamı Ramazan Fani başkanlığında kriz masası oluşturuldu. İlçede çok katlı binaların bir kısmının yıkıldığı gözlenirken, vatandaşlar enkaz altında kalan yaralıları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor. Elektrik ve su verilemeyen ilçede, iletişim altyapısının da çöktüğü belirtildi. Yaralılar, Ağrı, Hakkari ve Muş gibi çevre illerden gelen ambulanslarla taşınıyor. Zaman zaman artçı sarsıntılarında devam ettiği ilçede, yıkılan binaların civarında emniyet ekipleri çevre güvenliğini sağlamaya çalışırken, bir yandan da kan merkezi kurulması için çalışma başlatıldı. Bu arada, evlerinde hasar olmayan birçok vatandaş, Erciş Kaymakamlığı önünde gönüllü yardım ekipleriyle birlikte yapılan çalışmalara destek olmak amacıyla toplandı.