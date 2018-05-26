Vatandaşlar kestane ağaçlarının altında iftar yaptı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, Nostalji Bahçelerinden biri olan Kestane Bahçesinde onlarca kişinin katıldığı bir iftar gerçekleştirdi.

Ramazan ayında Bağcılar’da her gün farklı bir mahallede düzenlenen iftar programlarının son adresi Kestane Bahçesi oldu. İftarın yapılacağı bahçe saatler öncesinden her yaşta ilçe sakini ile doldu.

“FİLİSTİN, GAZZE VE SURİYE’DE MÜSLÜMANLAR TANK TOPUYLA İFTAR AÇIYOR”

İftar programına katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı konuşmada, “Bizler geçmişimizde bu güzellikleri yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Baktığım zaman özellikle çocuk ve gençlerin heyecanları beni de gelecek için heyecanlandırıyor. Bu güzellikler inşallah gelecekte de devam edecek. Maalesef bizler buralarda oruçlarımızı iftar topuyla açarken, Filistin, Gazze, Suriye’de Müslümanlar tank topuyla, tüfek sesleriyle iftarlarını açmak zorunda kalıyorlar. Bu açıdan iftar ve sahurumuzda o dostlarımızı dualarımızla unutmayacağız“ dedi.

“DUALARIMIZ ZOR DURUMDAKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN OLACAK”

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise, “Şu güzelliğe bizleri şahit tutan Rabbime şükürler olsun. Bu aziz milletin ortak görüntüsüdür. Doğulusuyla kuzeylisinin güneylisiyle batılısının aynı sofrada karşı karşıya bir arada olmasının bu rahmet ikliminin bir tecellisi olduğuna hep birlikte şahit olmuş olduk. Biz Ramazanı muhabbet halkası içerisinde geçirirken, İslam dünyası aynı mutluluğa sahip değil. Başta Filistin olmak üzere bu coğrafyalar yine mahzun. Dualarımız bu zor durumdaki Müslüman kardeşlerimiz için olacak“ diye konuştu.

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