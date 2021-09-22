Vatandaşlar, eğitim için kredi ve banka kartlarından 2.6 milyar TL harcadı

Banka ve kredi kartı harcamaları 10 Eylül ile biten haftada 35 milyar 625 milyon 184 bin liraya çıktı ve bir haftada yüzde 2 artış yaşandı. En fazla haftalık artış yüzde 51 ile okulların açılmasıyla birlikte eğitim ve kırtasiye harcamalarında yaşanırken giyim harcamaları yüzde 13, elektrik elektronik yüzde 7 araba kiralama yüzde 5,76 ve market ile AVM alışverişleri ise yüzde 2,66 yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 10 Eylül haftasında eğitim için banka ve kredi kartlarından 2 milyar 636.8 milyon lira harcama yapıldı. Yüz yüze eğitim kararıyla birlikte ağustosun ikinci haftasından itibaren eğitim ve kırtasiye harcamaları yükselişe geçmişti.

Dünya'nın aktardığına göre ağustosun ilk haftasında 846.7 milyon lira seviyesinde olan eğitim harcamaları ikinci haftada 1.1 milyar, üçüncü haftasında ise 1.4 milyar liraya yükselirken eylülle birlikte harcama tutarı 1.7 milyar liraya çıktı. Ağustosun son haftasına göre eylülün ikinci haftasında eğitim harcamalarındaki artış yüzde 88,1 olarak hesaplandı.

İşe dönüşle birlikte giyim harcamaları da arttı

Ağustosun son haftasına göre çift haneli artış yaşayan diğer bir harcama grubu ise giyim oldu. 10 Eylül haftasında giyim için 2 milyar 686.7 milyon liralık harcama yapılırken artış yüzde 16,6 oldu. Yine yüz yüze eğitim ve işe dönüşle birlikte artan giyim ihtiyacı harcamalara yansımış oldu. Bunun yanı sıra giyimde pandemideki ertelenmiş talep de yavaş yavaş yeniden tüketime dönüyor.