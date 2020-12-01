Vatandaşlar bugün AVM'lere HES kodu ile girdi

Dün yayımlanan yeni Koronavirüs genelgesindeki kararlara göre, AVM’lere ziyaretçiler bugün itibariyle HES kodu ile girmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısında Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler açıklandı. AVM’lerle ilgili alınan HES kodu zorunluluğuna dair karar da bugün uygulanmaya başladı.

AVM’lere gelen ziyaretçiler, maske kontrolü, ateş ölçümü ve HES kodunun sorgulanmasının ardından giriş yapabildi. HES kodu uygulamasının başladığı Venezia Mega Outlet’in Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Mart ayından beri bu tedbirlere alıştık. Son gelen ek tedbirlerle birlikte artık HES kodu uygulaması da başladı. Kamu kuruluşlarında uygulanan bu uygulama AVM’lerde de uygulanıyor. Aynı ateş ölçümü yapar gibi, girişte akıllı cihazlarla ziyaretçilerin HES kodlarını sorguluyoruz. Riskli olup olmadıklarına bakıyoruz. Riskli olmayanları kabul ediyor, riskli olanları da en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi için yönlendiriyoruz. Turistlerde HES kodu olmuyor. Yabancı ziyaretçilerin ateş ölçümlerini ve maske kontrollerini yaparak kabul ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretçi sayısında büyük düşüş

Artan Koronavirüs vakalarının ziyaretçi sayısını da etkilediğini ifade eden Isıgöllü, “Kafe ve restoranlar al götür ve paket servis olarak hizmet vermeye başladı. Hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması geldiği için AVM’lerdeki kafe ve restoranlar paket servis yapabilecekler. Bu da cirolara yansıyacak. AVM’lere gelen insanların büyük çoğunluğu vakitlerini kafe ve restoranlarda geçiriyordu. Bu durum ziyaretçi sayısını da azalttı. Ziyaretçi sayısında da yüzde 30’lara varan düşüşler yaşandı” dedi.

"Yaş kısıtlamaları da var"

Tedbirlerin sonuç vermesi ve insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken Isıgöllü, “Yaş kısıtlamaları da var. 65 yaş üstü 10.00-13.00 arası, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası dışarı çıkabiliyor. Dolayısıyla 20 yaş altı gençlerin de alışveriş merkezine gelebilme saati kısıtlı. Onlar gelemediği için ailelerin de gelmesi zorlaşıyor. Bizim gibi çok fazla turist çeken AVM’ler uluslararası dolaşımın kısıtlanmış olmasından dolayı daha az turist ağırlamaya başladı” ifadelerini kullandı.

DHA