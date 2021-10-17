Vatandaşlar, bir günde 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurdu

Altın piyasasındaki hızlı yükselişi fırsat bilen vatandaşlar, yatırım amaçlı aldıkları altınları bozdurmak için kuyumculara yöneldi. Bir günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurma işlemi gerçekleştiren kuyumcular, satış yapamadıklarını söyledi.

Altın fiyatının daha da yükseleceğini söyleyen kuyumcular, bir günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurduklarını ve henüz hiç satış yapamadıklarını dile getirdi.



Altın fiyatlarının yükselmesi ile beraber vatandaşların altın bozdurmaya yöneldiğini söyleyen kuyumcu Sergen Kavarkurt, "Altınlarını bozmak isteyen vatandaşlar fiyat artışlarından dolayı mutlu ancak nisan, mayıs ayları daha çok nişan, düğün ayları olduğu için bu aylarda altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları duyunca üzülüyor. Euro ve dolar yükseldiği için altının yükseleceğini düşünüyoruz" dedi. (İHA)