Vatandaşla birlikte alışveriş yapan CHP'li Başarır: 100 lirayla 7 kalem ürün alabildik

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’de bir vatandaşla birlikte, pazar alışverişi yaptı. Başarır, “Güler hanımla 100 lira ile alışveriş yaptık. 7 kalem ürün alabildik. 1 kilo domates bile alamadık. Soğan, patates, havuç, yeşillik, biraz brokoli ve tane ile pırasa. 100 liraya. Yarım da yumurta aldık. İşte insanların hali ortada” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi’ndeki semt pazarında, Güler isimli bir yurttaşla birlikte alışverişe çıktı. Alışveriş için 100 lira bütçe ayıran Başarır ve Güler Hanım, pazarcının 16 lira olduğunu söylediği bir kutu yumurta için pazarlık yapıp, 15 lira verdi. Başarır ve vatandaş, 30 lira olduğu söylenen kabağı ise almaktan vazgeçti. Patates ve soğan da aldıktan sonra Başarır, “Bak daha sadece patates, soğan ve yumurta aldık, 30 lira gitti” dedi.

Başarır’ın, maydanozun 3 lira olup olmadığını sorduğu pazarcı, “Ne yapayım, çuvalını 125 milyon (125 lira) yaptılar. Vatandaş ne yapsın?” dedi. 10 liradan lahana alan vatandaş ve Başarır; sebze ve meyveyi pazarlık yaparak aldıktan sonra alışverişi tamamladı. Başarır, alışverişin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Güler hanımla pazarda 100 lira ile alışveriş yaptık. Sağ olsun pazarcılar da bol bol indirim yaptı. Yapmasına rağmen 7 kalem ürün alabildik. 1 kilo domates bile alamadık. Soğan, patates, havuç, yeşillik, biraz brokoli ve tane ile pırasa alabildik. 100 liraya. Yarım da yumurta aldık. İşte insanların hali ortada.”

"İktidarın, halkın gerçeklerinden haberi yok"

Başarır, yaptığı yazılı açıklamada ise şu değerlendirmeyi yaptı:

İktidarın, halkın gerçek gündeminden çok uzakta olduğunu vurgulayan CHP’li Başarır, “Siyasi iktidar yetkililerine, bakanlara, milletvekillerine sesleniyorum: Cesaretiniz varsa çıkın pazarda alışveriş yapın. Ancak çıkamazlar. Kendileri de nasıl bir tepki ile karşılaşacaklarını gayet iyi biliyorlar. Bırakın pazarı sokağa çıkacak yüzleri yok.” dedi. (ANKA)