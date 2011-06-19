-VATANDAŞIN SORUNU "İŞSİZLİK VE TERÖR" ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Türkiye Kamu-Sen tarafından gerçekleştirilen ankette, Türkiye'de vatandaşların öncelikli sorununun işsizlik ve terör olduğu belirlendi. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, Türkiye genelinde 1385 kişiye anket yaparak ''Türkiye'nin öncelikli sorununu'' sordu. Ankete katılanların 517'si Türkiye'nin en önemli sorununu ''işsizlik'' olarak görürken, bunu 470 kişiyle ''terör'' izledi. Buna göre, ''işsizliği'' sorun olarak görenlerin oranı yüzde 37,3, ''terörü'' sorun olarak görenlerin oranı ise yüzde 34 olarak hesaplandı. Türkiye'nin en önemli üçüncü sorunu yüzde 9,6'lık oranla ''siyasi çekişmeler ve kavgalar'' olurken, vatandaşların 9,2'si ''ücretler'', 7,4'ü ''ekonomik sorunlar'' ve 2,5'i ise ''kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklık ve yetersizliklerden'' şikayetçi. Açıklamada, ''siyasi çekişmeler, kavgalar ve gerginlikler'' sorununun ücret seviyeleri, ekonomik sorunlar ve kamu hizmet sunumundaki adaletsizlik ve aksaklıkların önünde yer almasının vatandaşların Türkiye'de son dönemde yaşanan gergin ortamdan rahatsız olduğunu gösterdiği belirtildi. Anket sonuçlarını değerlendiren Konfederasyonun Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye'nin en önemli sorununun işsizlik ve terör olduğunu, yeni hükümetin bu gerçeği göz ardı etmeden önceliklerini belirlemesi gerektiğini kaydetti. Vatandaşların son dönemde yaşanan siyasi çekişmelerden ve kavgalardan son derece rahatsız olduğunu anketin ortay koyduğunu ifade eden Koncuk, şöyle devam etti: ''Milletimizin teveccühü ile iktidara gelecek yeni hükümetin, toplumun önceliklerini göz ardı ederek, gündemi değiştirmesi doğru olmayacaktır. Vatandaşlarımız, işsizlik sorununun çözülmesini ve terörün bitirilmesini öncelikli olarak istemektedir. Milletimiz siyasi gerginliklerden artık sıkılmıştır, ülkenin normalleşmesini istemektedir. Milletimizin talepleri ortadayken, bu sorunları görmezden gelerek başka konulara odaklanması toplumdan kopmak anlamını taşıyacaktır. İşsizlik ve terör biter, gerginlikler giderilirse, diğer sorunlar çok daha kolay çözülür. Yeni hükümet, toplumun önceliklerinden bağımsız hareket etmemeli, yeni tartışmaların odağı olmamalı, toplumun tamamını kucaklamalıdır.''